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梅爾茨惹火川普 五角大廈宣布撤駐德5000美軍
華爾街日報報導，美國官員1日表示，總統川普已下令從德國撤出5000名美軍，此舉加劇他與柏林及北約盟友之間的矛盾，原因在於這些國家不願支持對伊朗的戰爭。
德國總理梅爾茨日前批評川普對伊朗開戰無方，伊朗領導階層正「羞辱」美國，並稱看不到美方的退場策略。一名美國資深國防官員則表示，這些言論不恰當且無助益，川普「正確回應這些適得其反的言論」。
德國目前駐有逾3萬6000名美軍，是美國在歐洲最大軍事樞紐，也是對伊朗「史詩怒火行動」的重要後勤與加油中繼站。境內設有拉姆施坦（Ramstein）空軍基地，美國歐洲與非洲司令部，以及蘭施圖爾區域醫療中心，為美國本土外最大軍醫院之一。
資深國防官員表示，此次撤軍相當於撤離一個陸軍旅，並將推翻拜登政府原定在德國部署長程常規飛彈營的計畫，使美軍在歐洲的兵力回到2022年俄羅斯入侵烏克蘭前的程度；川普政府去年也已決定從羅馬尼亞撤出一個美軍作戰旅。美方官員表示，相關細節仍在討論中，但整體目標並非在歐洲內部重新部署兵力，而是轉向西半球與印太地區。
五角大廈此前表示，長期目標是讓歐洲主導自身防務並逐步減少美軍存在；但知情人士指出，此次宣布的時機仍讓歐洲各國，甚至部分美軍官員感到意外。與此同時，美國正試圖建立國際聯盟，重啟荷莫茲海峽航運。
五角大廈首席發言人帕內爾表示，軍方全面檢討歐洲兵力部署後做出這項決定，預計將在未來6至12個月內完成撤軍。
川普也曾威脅要從西班牙與義大利撤軍，並抱怨西班牙國防開支不足，對馬德里拒絕讓境內基地用於對伊朗的軍事行動感到不滿。相較之下，美方官員稱讚德國增加軍費。德國官員則試圖在梅爾茨言論後緩和跨大西洋緊張關係，並指出拉姆施坦等主要設施預料不會受到此次撤軍影響。
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