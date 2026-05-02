快訊

台中深夜火燒車！酒駕男撞人肇逃、狂飆拖行機車...熱心民眾噴辣椒水制伏

蔡英文三貂角出發爬雪山山脈大縱走 她驚嘆：國家級的壯遊之路

被盧秀燕譽為「百吃不膩的粽子」 台中双漁堂老闆宣布凍漲

聽新聞
0:00 / 0:00

美國實施新制裁打擊伊朗資金鏈 並鎖定中國石油碼頭

中央社／ 華盛頓1日綜合外電報導
進出口示意圖。圖為貨櫃港口。圖／AI生成
進出口示意圖。圖為貨櫃港口。圖／AI生成

美國今天對3家伊朗外匯兌換公司實施新制裁，試圖打擊德黑蘭在中東戰爭的「金融命脈」，並對中國一處石油碼頭實加制裁，作為針對伊朗新措施的一部分，同時警告船舶若支付伊朗要求的「過路費」，將面臨後果。

綜合法新社報導，在對這些外匯兌換公司採取行動時，美國財政部表示，伊朗的「影子銀行網絡每年處理價值數百億美元的貿易，其中大部分來自伊朗在海外銷售石油與石化產品所得」。

川普暫停美國和以色列對伊朗攻擊後，這些新措施是在外交陷入僵局之際推出。此外，這些措施公布時間距離川普即將訪問中國僅差兩週，而中國是伊朗石油的重要買家。

美國國務院表示，將對「青島海業油碼頭有限公司」實施制裁，稱這家公司已進口「數千萬桶」伊朗原油，協助伊朗創造數十億美元收入。

美國國務院指出，「只要伊朗試圖透過石油收入為破壞穩定的活動提供資金，美國就會對伊朗及所有協助其規避制裁的夥伴究責。」

這項制裁將使涉及這處碼頭營運商且與美國有關的交易成為刑事違法行為。這處碼頭隸屬黃海重要航運樞紐的青島港。

去年，美國也對同一地區的另一家公司「青島港海業董家口油品有限公司」實施類似制裁。

美以對伊朗發動攻擊後，伊朗幾乎封鎖荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），導致全球油價大幅上漲。

伊朗要求美國解除制裁並停止海上封鎖，並矢言對通行荷莫茲海峽的船舶徵收「通行費」，川普對此強烈反對。

美國財政部轄下的外國資產管制辦公室（OFAC）發布警示，提醒美國境內外人士，若為了安全通過這條重要運輸航道而向伊朗政府付款，可能面臨制裁風險。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）指出，他領導的部門將「持續不懈地打擊伊朗政權產生、轉移與匯回資金的能力，並追查任何協助德黑蘭規避制裁的人士」。

美國 川普 德黑蘭 以色列 伊朗

延伸閱讀

美國強化經濟戰打擊伊朗影子金融 制裁35實體與個人

川普傳指示長期封鎖伊朗 布蘭特油價衝破117美元

4月29日　美伊戰爭對國際經濟、財經市場與民生衝擊

美國警告金融機構與特定中國大陸煉油廠開展業務面臨制裁風險

相關新聞

川普開戰權60天到期 伊朗官媒：和平新方案已交美方

二月底開戰的美伊戰爭昨天屆滿六十天，除非美國國會宣戰或授權動武，否則總統川普必須依法撤軍。但國防部長赫塞斯四月卅日出席聯邦參議院軍委會聽證會時指稱，自四月八日起的美伊停火已使此一倒數計時停止。但這種說

依戰爭權力法…川普續攻伊朗 需國會授權

美國一九七三年「戰爭權力法」（ＷＰＲ）旨在限制總統在未經國會批准下發動戰爭的權力，規定若國會未正式宣戰或授權動武，則總統必須在六十天內終止軍事行動；除非為了確保撤軍安全，可要求額外給予卅天緩衝。

戰爭權力決議60天期限到 川普：停火給予更多時間

美伊衝突至今已超過60天，美國川普政府1日聲稱美伊衝突停火已經結束「敵對行動」（hostilities）。

美國實施新制裁打擊伊朗資金鏈 並鎖定中國石油碼頭

美國今天對3家伊朗外匯兌換公司實施新制裁，試圖打擊德黑蘭在中東戰爭的「金融命脈」，並對中國一處石油碼頭實加制裁，作為針對...

伊朗態度鬆動 油價回落 傳透過巴基斯坦 回應美方最新停戰協議

伊朗據傳已透過巴基斯坦中間人，就美方最新修訂的停戰協議草案提出新的回應，帶動油價回落。美國與伊朗戰爭1日已屆滿60天，除非國會宣戰或授權使用武力，否則依法須撤回美軍，但川普政府主張，停火已讓60天期限

伊朗提美伊終戰新方案 川普不滿意

對伊朗透過調解方巴基斯坦向美國轉交的美伊終戰最新方案，美國總統川普1日在白宮南草坪表明，他並不滿意，並懷疑伊朗到底有沒有能力達成和平協議。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。