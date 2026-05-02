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戰爭權力決議60天期限到 川普：停火給予更多時間

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
川普總統1日在白宮接受媒體採訪。（美聯社）
川普總統1日在白宮接受媒體採訪。（美聯社）

美伊衝突至今已超過60天，美國川普政府1日聲稱美伊衝突停火已經結束「敵對行動」（hostilities）。

美國1973年的「戰爭權力決議」(War Powers Resolution ，又稱戰爭權力法)，規定美國總統在派出軍隊後的48小時內必須通知國會，未經過國會授權或宣戰的軍事行動，不得在當地停留超過60天，到期後於30天內安全撤離，但無權繼續作戰。

面對戰爭權力決議的期限，川普1日致信美國國會說明，基於美伊停火，他無須國會授權來執行對伊朗的軍事行動。

川普在信中指出，他在今年4月7日指示2周的停火，該停火也被延長，美軍與伊朗自4月7日起沒有交火；在2月28日開始的敵對行動已經結束。

美軍自今年2月28日向伊朗發動攻擊，不過川普政府在3月2日才通知國會；戰爭權力決議的60天期限也自3月2日起算。

川普1日受訪時表示，沒有國家的軍事行動需要國會授權，並表示，因為美伊衝突停火，所以川普政府獲得更多的時間；川普說，有很多人認為這樣的規定是不符合憲法的，他也不認為這是合憲的。

川普在信中表示，依循憲法賦予他管理外交和三軍統帥的權力，他會繼續指揮美軍；同時，隨著情勢變化，川普指出，他會依循戰爭權力決議，繼續向國會更新美軍值得注意的動態。

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