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川普稱伊朗想達成協議 但他不滿意德黑蘭提案
中東戰事未歇，傳出伊朗已將與美國的最新和平提案交給巴基斯坦調解方。美國總統川普今天表示，伊朗想達成協議，但他並不滿意德黑蘭目前的提案，雙方正在談判；被問及是否想把伊朗炸毀，他則說，「傾向不這麼做」。
川普（Donald Trump）今天在白宮接受媒體聯訪時被問及伊朗局勢，他回應表示，伊朗想達成協議，但他不滿意現況，「我們再看看接下來的狀況」。
他指出，美國剛剛才和伊朗對話，目前他並不滿意伊朗的提案。
美國有線電視新聞網（CNN）稍早報導，熟悉談判進程的消息人士透露，伊朗已將與美國的最新和平提案提交給巴基斯坦調解方。
另外，川普還說，伊朗領導層分崩離析，彼此不合，一派人想達成某種協議，另一派人想達成另一種協議，這讓美國處境不易，「我們正在與他們談判」。
對於美軍中央司令部（CENTCOM）司令古柏（Brad Cooper）昨天向他簡報有關接下來對伊朗採取行動的潛在選項，川普表示，主要是「要把伊朗炸毀、徹底解決，還是要試著達成協議？」
媒體追問是否想要炸毀伊朗，川普回說，「就人情角度而言，我傾向不要」。
被問及是否擔心美國彈藥供應問題，川普表示，他不擔心。「事實上，我們擁有的比以往任何時候都還多，因為我們在世界各地都有庫存，如果有需要，就可以取用」。
美國2月28日聯手以色列向伊朗發起軍事行動，引發席捲中東地區的戰火，傳出這場戰爭已讓川普政府消耗大量重要彈藥庫存，戰爭成本攀升及武器庫存補充等議題，引發外界關注。
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