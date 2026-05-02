快訊

台中深夜火燒車！酒駕男撞人肇逃、狂飆拖行機車...熱心民眾噴辣椒水制伏

蔡英文三貂角出發爬雪山山脈大縱走 她驚嘆：國家級的壯遊之路

被盧秀燕譽為「百吃不膩的粽子」 台中双漁堂老闆宣布凍漲

聽新聞
0:00 / 0:00

伊朗提美伊終戰新方案 川普不滿意

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
美國總統川普1日在白宮南草坪答覆媒體提問。美聯社
美國總統川普1日在白宮南草坪答覆媒體提問。美聯社

伊朗透過調解方巴基斯坦向美國轉交的美伊終戰最新方案，美國總統川普1日在白宮南草坪表明，他並不滿意，並懷疑伊朗到底有沒有能力達成和平協議。

川普重申，「（伊朗）他們想達成協議；但我對最新方案並不滿意」。

川普並未詳述他不滿意上述方案的什麼部分，並又一次暗示伊朗官員可能永遠不會轉而接受以談判方式解決這場戰爭。

川普說，比起過去，「他們（在美伊談判上）已有長足進步，但我不確定他們究竟是否會達成協議」，伊朗領導高層間存在極大分歧。

川普指稱，「伊朗領導高層非常雜亂；有2至3個派系組成，也許4個，所以是1個很雜亂的領導高層。不過，他們都想達成協議，但他們都一團糟」。

伊朗官媒「伊朗通訊社」（IRNA）1日報導，伊方4月30日透過巴方將修改後的上述方案轉交美方。

川普1日還在南草坪說，他對伊朗的選項總結就2種：在軍事上大幅升級或達成協議。

川普聲稱，「我們有些選項。我們想去把他們炸個稀巴爛、持續對他們大轟炸，永遠了結他們嗎？或我們想試著（和他們）達成協議、做點事嗎？這些就是我們的選項」。

川普也證實，4月30日晚間已聽取美國中央司令部關於軍事選項的最新簡報。他宣稱就「人道立場」，寧可不重啟對伊朗的轟炸行動。

以色列 伊朗 美國

延伸閱讀

讚封鎖伊朗奏效！川普稱德黑蘭「急著談判」 鬆口不排除打破停火

川普開戰權60天到期 伊朗官媒：和平新方案已交美方

伊朗提先開放海峽 川普不滿意

打破僵局 川普聽取攻打伊朗新方案

相關新聞

川普開戰權60天到期 伊朗官媒：和平新方案已交美方

二月底開戰的美伊戰爭昨天屆滿六十天，除非美國國會宣戰或授權動武，否則總統川普必須依法撤軍。但國防部長赫塞斯四月卅日出席聯邦參議院軍委會聽證會時指稱，自四月八日起的美伊停火已使此一倒數計時停止。但這種說

依戰爭權力法…川普續攻伊朗 需國會授權

美國一九七三年「戰爭權力法」（ＷＰＲ）旨在限制總統在未經國會批准下發動戰爭的權力，規定若國會未正式宣戰或授權動武，則總統必須在六十天內終止軍事行動；除非為了確保撤軍安全，可要求額外給予卅天緩衝。

戰爭權力決議60天期限到 川普：停火給予更多時間

美伊衝突至今已超過60天，美國川普政府1日聲稱美伊衝突停火已經結束「敵對行動」（hostilities）。

美國實施新制裁打擊伊朗資金鏈 並鎖定中國石油碼頭

美國今天對3家伊朗外匯兌換公司實施新制裁，試圖打擊德黑蘭在中東戰爭的「金融命脈」，並對中國一處石油碼頭實加制裁，作為針對...

伊朗態度鬆動 油價回落 傳透過巴基斯坦 回應美方最新停戰協議

伊朗據傳已透過巴基斯坦中間人，就美方最新修訂的停戰協議草案提出新的回應，帶動油價回落。美國與伊朗戰爭1日已屆滿60天，除非國會宣戰或授權使用武力，否則依法須撤回美軍，但川普政府主張，停火已讓60天期限

伊朗提美伊終戰新方案 川普不滿意

對伊朗透過調解方巴基斯坦向美國轉交的美伊終戰最新方案，美國總統川普1日在白宮南草坪表明，他並不滿意，並懷疑伊朗到底有沒有能力達成和平協議。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。