以色列防長：很快就需恢復攻擊伊朗

以色列國防部長卡茲四月卅日說，以色列也許很快就需恢復對伊朗的軍事行動；包括供飛行器使用的大批彈藥，共六五○○公噸的軍事裝備在過去廿四小時運抵以色列。

卡茲還說，美國總統川普正與以色列總理內唐亞胡協調，為了主導實現對伊朗軍事行動的目標而努力，「以確保伊朗未來不會又對以美和自由世界構成威脅」；以軍隨時能在任何戰線及地點打擊敵人。

以色列電視台「第十二頻道」一日報導，以色列官員正準備因應美伊談判最快可能下周初就破裂的情況；屆時美軍可能攻擊石油等伊朗能源設施和基礎設施，並在對荷莫茲海峽的封鎖上加強施壓伊朗。

另外，儘管以色列和黎巴嫩技術上處停火狀態，但卡茲表明，以軍將持續對黎巴嫩真主黨採軍事行動，「就像我們在加薩走廊（對巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯）的做法」。

根據黎巴嫩衛生部資料數據，四月廿九、卅日，以軍空襲黎南三座村莊，造成逾十二人喪生，包括兩名兒童與五名婦女。黎巴嫩總統奧恩譴責以色列，強調以黎雖已停火，但仍有這些行為，房屋與宗教場所被毀，傷亡人數節節攀高。

真主黨也攻擊以軍，在黎南的巴亞達村以無人機與火箭空襲以軍；以軍稱攔下朝該村發射的無人機。