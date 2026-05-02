伊朗「續擁核能力」 嗆美輸得難看

伊朗最高領袖穆吉塔巴四月卅日在書面聲明中說，美國在波斯灣地區的未來沒有任何地位，且美國在伊美戰爭中受到「顏面盡失的挫敗」；伊朗將繼續掌握荷莫茲海峽（下稱海峽），並為其建立「新的法律框架與管理」，以消除敵人在此一水道的濫用行為；伊朗也將繼續保有核能力。

伊朗外交部發言人巴格赫里四月卅日談話表明，不應期待伊美談判能很快有所成果；無論調解方是誰，期望短期內達成結果並不實際。對美伊停火後，美軍仍繼續封鎖伊朗各港口，伊朗總統裴澤斯基安同日在社媒Ｘ寫道，美方此舉其實是軍事行動的延伸，無法容忍這種壓迫的做法長此以往。

穆吉塔巴也在聲明中揚言，若伊美重燃戰火，即使美軍發動有限度攻擊，伊朗都將對美國在區域內據點，發動長期且痛苦的打擊。上述聲明由伊朗最高領袖辦公室發布。前伊朗最高領袖哈米尼二月底被「斬首」，其次子穆吉塔巴三月繼任，但至今未公開露面。該辦公室一日指稱，穆吉塔巴「身體健康」。

穆吉塔巴還說，來自數千公里外且帶貪婪惡意的外國人，除沉入海峽的海底，將毫無立錐之地；波灣地區光明的未來，將是排除美國且致力為區域內國家進步、安居和繁榮服務的未來，且伊朗與波灣及阿曼海沿岸的鄰國均背負共同命運。

根據伊媒報導，伊斯蘭革命衛隊（ＩＲＧＣ）航太部隊指揮官穆薩維揚言，自二月底開戰以來，「我們已看到你們（美國在）區域內的基地下場，我們將看到你們的軍艦也有同樣結果」。

另外，四月卅日深夜德黑蘭市區部分地方的防空系統一度啟動，以攔截來襲的多架小型無人機及偵察無人機。