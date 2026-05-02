聽新聞
0:00 / 0:00

伊朗「續擁核能力」 嗆美輸得難看

聯合報／ 記者顏伶如、編譯茅毅／綜合報導
仍未露面的伊朗最高領導人穆吉塔巴發表強硬聲明，警告美國如果再攻擊伊朗，伊朗一定回擊。 （歐新社）
仍未露面的伊朗最高領導人穆吉塔巴發表強硬聲明，警告美國如果再攻擊伊朗，伊朗一定回擊。 （歐新社）

伊朗最高領袖穆吉塔巴四月卅日在書面聲明中說，美國波斯灣地區的未來沒有任何地位，且美國在伊美戰爭中受到「顏面盡失的挫敗」；伊朗將繼續掌握荷莫茲海峽（下稱海峽），並為其建立「新的法律框架與管理」，以消除敵人在此一水道的濫用行為；伊朗也將繼續保有核能力。

伊朗外交部發言人巴格赫里四月卅日談話表明，不應期待伊美談判能很快有所成果；無論調解方是誰，期望短期內達成結果並不實際。對美伊停火後，美軍仍繼續封鎖伊朗各港口，伊朗總統裴澤斯基安同日在社媒Ｘ寫道，美方此舉其實是軍事行動的延伸，無法容忍這種壓迫的做法長此以往。

穆吉塔巴也在聲明中揚言，若伊美重燃戰火，即使美軍發動有限度攻擊，伊朗都將對美國在區域內據點，發動長期且痛苦的打擊。上述聲明由伊朗最高領袖辦公室發布。前伊朗最高領袖哈米尼二月底被「斬首」，其次子穆吉塔巴三月繼任，但至今未公開露面。該辦公室一日指稱，穆吉塔巴「身體健康」。

穆吉塔巴還說，來自數千公里外且帶貪婪惡意的外國人，除沉入海峽的海底，將毫無立錐之地；波灣地區光明的未來，將是排除美國且致力為區域內國家進步、安居和繁榮服務的未來，且伊朗與波灣及阿曼海沿岸的鄰國均背負共同命運。

根據伊媒報導，伊斯蘭革命衛隊（ＩＲＧＣ）航太部隊指揮官穆薩維揚言，自二月底開戰以來，「我們已看到你們（美國在）區域內的基地下場，我們將看到你們的軍艦也有同樣結果」。

另外，四月卅日深夜德黑蘭市區部分地方的防空系統一度啟動，以攔截來襲的多架小型無人機及偵察無人機。

美國 伊朗 荷莫茲海峽 穆吉塔巴 美伊 戰爭 波斯灣

延伸閱讀

嗆美輸得難看 伊最高領袖：若再進攻將痛擊 續控制荷莫茲海峽

伊朗強硬表態 美重啟攻勢恐引發「漫長且痛苦報復」

伊朗革命衛隊戰時掌實權 最高領袖角色遭削弱

逼讓步 美擬長期封鎖伊朗港口

相關新聞

美軍中央司令部傳向川普簡報 擬對伊朗發動最後一擊

美國福斯新聞（Fox News）今天報導，美軍中央司令部（CENTCOM）司令古柏已向總統川普簡報，提出對伊朗發動「最後...

以色列防長：很快就需恢復攻擊伊朗

以色列國防部長卡茲四月卅日說，以色列也許很快就需恢復對伊朗的軍事行動；包括供飛行器使用的大批彈藥，共六五○○公噸的軍事裝備在過去廿四小時運抵以色列。

伊朗「續擁核能力」 嗆美輸得難看

伊朗最高領袖穆吉塔巴四月卅日在書面聲明中說，美國在波斯灣地區的未來沒有任何地位，且美國在伊美戰爭中受到「顏面盡失的挫敗」；伊朗將繼續掌握荷莫茲海峽（下稱海峽），並為其建立「新的法律框架與管理」，以消除

依戰爭權力法…川普續攻伊朗 需國會授權

美國一九七三年「戰爭權力法」（ＷＰＲ）旨在限制總統在未經國會批准下發動戰爭的權力，規定若國會未正式宣戰或授權動武，則總統必須在六十天內終止軍事行動；除非為了確保撤軍安全，可要求額外給予卅天緩衝。

川普開戰權60天到期 伊朗官媒：和平新方案已交美方

二月底開戰的美伊戰爭昨天屆滿六十天，除非美國國會宣戰或授權動武，否則總統川普必須依法撤軍。但國防部長赫塞斯四月卅日出席聯邦參議院軍委會聽證會時指稱，自四月八日起的美伊停火已使此一倒數計時停止。但這種說

再動手？對伊朗軍事新方案曝光 川普擬短期強攻

川普總統4月30日聽取一場有關對伊朗潛在軍事行動新方案的簡報，由美國中央司令部（CENTCOM）司令庫柏（Brad Cooper）上將負責，顯示川普正認真考慮恢復大規模作戰行動，可能為打破談判僵局，也

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。