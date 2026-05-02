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依戰爭權力法…川普續攻伊朗 需國會授權

聯合報／ 國際中心／綜合報導
美伊開戰已天60天，依美國戰爭權力法，川普總統須獲得國會授權，才能繼續軍事行動。圖為美國「布希號」航母駛往伊朗附近海域。 圖／擷自美國海軍網站
美伊開戰已天60天，依美國戰爭權力法，川普總統須獲得國會授權，才能繼續軍事行動。圖為美國「布希號」航母駛往伊朗附近海域。 圖／擷自美國海軍網站

美國一九七三年「戰爭權力法」（ＷＰＲ）旨在限制總統在未經國會批准下發動戰爭的權力，規定若國會未正式宣戰或授權動武，則總統必須在六十天內終止軍事行動；除非為了確保撤軍安全，可要求額外給予卅天緩衝。

美國二月底對伊朗開戰，但總統川普三月二日才正式通知國會展開軍事行動，因此六十天的截止日為本月一日。

該法規定六十天期限屆滿，若美國總統仍未獲國會批准，則繼續遂行軍事行動的選項將受限。此時總統有三個選項：尋求國會授權軍事行動、開始結束軍事行動或尋求延長卅天。

該法准許一次性的延長卅天，美國總統需以書面證明有必要給予更多時間來確保美軍安全撤離，但這並不給予總統繼續遂行攻擊性軍事行動的權力。

美國國會可隨時藉由通過「作戰授權法」（ＡＵＭＦ）來准許總統繼續軍事行動，此一措施也已成為國會批准軍事行動的主要方式。但自二○○二年授權共和黨籍總統布希對伊拉克動武以來，國會就沒再通過ＡＵＭＦ；且在二戰後美國就未再宣戰。

民主黨籍美國前總統歐巴馬二○一一年在逾六十天後，仍繼續在利比亞遂行軍事行動，理由是美軍這些行動並不涉及繼續戰鬥或與敵軍交火，也不涉及美軍地面部隊，因此不適用ＷＰＲ相關規定。紐約時報此前報導，部分國會議員預料，川普政府可能採取上述論點，為繼續對伊朗遂行軍事行動辯護。

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