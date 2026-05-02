川普開戰權60天到期 伊朗官媒：和平新方案已交美方

二月底開戰的美伊戰爭昨天屆滿六十天，除非美國國會宣戰或授權動武，否則總統川普必須依法撤軍。但國防部長赫塞斯四月卅日出席聯邦參議院軍委會聽證會時指稱，自四月八日起的美伊停火已使此一倒數計時停止。但這種說法引發民主黨人強烈反彈，共和黨人也質疑。

川普四月卅日則說，「除了我和另外幾人，沒人知道（美伊）談判的現況」。美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）報導，川普這番話暗示，即使美伊談判看似陷入僵局，但相關談判仍正進行；有消息人士說，在川普否決伊朗此前提出的和平協議方案後，伊方修改後的方案可能於一日前提交調解方巴基斯坦。伊朗官媒「伊朗通訊社」（ＩＲＮＡ）一日報導證實，新方案已於四月卅日透過巴方轉交美方。

民主黨籍參議員李德在上述聽證會中對赫塞斯說，在對伊朗的戰事上，美國現在根本遠遠稱不上勝利，且「美國家庭現正為了一場他們並不想參與、毫無利益可言的戰爭承擔代價。然而，赫塞斯部長，你卻自一個月前就宣布戰勝」。

議員：赫塞斯對川普隱瞞戰況

李德還說，川普在缺乏「一貫策略」下對伊朗開戰，卻不願向美國人民說明，也不願向國會諮詢。

李德批評，美軍在這場戰爭中傷亡，赫塞斯身為防長卻沒向川普提供重要資訊或建言，只顧追求個人目標；李德並指控赫塞斯的言論危言聳聽且誇大其詞。

赫塞斯則反駁說，「我們目前面對的最大對手，就是民主黨籍議員，以及某些共和黨籍議員魯莽地唱反調和酸言酸語」。

赫塞斯還說，美伊停火讓六十天的「戰爭權力法」（ＷＰＲ）期限「暫停」；「由於美伊達成停火，因此美軍可在沒有國會授權下，無限期與伊朗保持戰爭狀態」。

民主黨籍參議員肯恩提醒，這是很重要的法律問題，「這將為行政部門帶來一個很重要的法律問題；我們有嚴重的（違反）憲法疑慮」。赫塞斯則不願表態川普政府是否將就繼續對伊朗用兵來尋求國會議員的同意。

白宮則對此聲明，川普政府正就六十天期限與國會「積極對話」，並提醒議員勿試圖藉由僭越三軍統帥（總統）的權力來謀取政治利益。

共和黨籍參議員楊恩也質疑說，自美伊停火開始就停止倒數計時嗎？若伊朗根本沒停火，那這「停火」還算數嗎？這有任何法律先例嗎？同黨參議員匡希恆表明，不會支持未經國會批准下，在六十天期限過後繼續採取軍事行動。