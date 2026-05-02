伊朗態度鬆動 油價回落 傳透過巴基斯坦 回應美方最新停戰協議

伊朗據傳已透過巴基斯坦中間人，就美方最新修訂的停戰協議草案提出新的回應，帶動油價回落。美國與伊朗戰爭1日已屆滿60天，除非國會宣戰或授權使用武力，否則依法須撤回美軍，但川普政府主張，停火已讓60天期限「暫停計時」，因而惹議。

根據彭博資訊報價，布蘭特原油7月期貨下跌3.8%至每桶106.23美元，西德州中級原油6月期貨，也下跌5.5%至每桶99.3美元。

美國1973年「戰爭權力法」旨在限制總統在未經國會批准下發動戰爭的權力，規定若國會未正式宣戰或授權動武，總統必須在60天內終止軍事行動；除非為了確保撤軍安全，可要求額外給予30天緩衝。而2月底開戰的美伊戰爭已屆滿60天。

但國防部長赫塞斯4月30日出席聯邦參議院軍委會聽證會時指稱，自4月8日起的美伊停火已使此一倒數計時停止。但這種說法引發民主黨人強烈反彈，共和黨人也質疑。

民主黨籍參議員李德在上述聽證會中對赫塞斯說，在對伊朗戰事上，美國現在根本遠遠稱不上勝利，且「美國家庭現正為了一場他們並不想參與、毫無利益可言的戰爭承擔代價。然而，赫塞斯部長，你卻自一個月前就宣布戰勝」。

李德還說，川普在缺乏「一貫策略」下對伊朗開戰，卻不願向美國人民說明，也不願向國會諮詢。

李德批評，美軍在這場戰爭中傷亡，身為防長的赫塞斯卻沒向川普提供重要資訊或建言，只顧追求個人目標；李德並指控赫塞斯的言論危言聳聽且誇大其詞。

赫塞斯則反駁說，「我們目前面對的最大對手，就是民主黨籍議員，以及某些共和黨籍議員魯莽地唱反調和酸言酸語」。

另據CNN報導，在伊朗初期攻擊下，美國在中東八個國家的至少16座美軍基地嚴重受損，已占美國在中東基地的大多數。

例如，位於卡達的烏代德空軍基地兩度遭遇打擊，另外一些基地損壞到幾乎無法使用。烏代德是美軍在中東的軍事指揮中心，負責區域內21個國家的美國空中軍力。

一位美國消息人士說，烏代德兩度被伊朗轟炸，造成重大損失。基地在遇襲時已大部分撤離，沒有通報任何傷亡。

一名熟悉當前情況的美國消息人士則告訴CNN，他們從未在美軍基地見過這種狀況，這些都是迅速、具針對性的打擊，並且使用先進科技執行。