快訊

宜蘭規模6.1地震多地有感 氣象署示警：未來3天可能有規模5餘震

曾與鳳飛飛合作…資深製作人游國謙辭世 橫跨各界傳奇人生落幕

裸上身勾引女囚？她詐騙吸金逾6千萬落網 曾「女扮男裝」騙婚擊劍女王

聽新聞
0:00 / 0:00

美軍中央司令部傳向川普簡報 擬對伊朗發動最後一擊

中央社／ 華盛頓30日綜合外電報導
美國總統川普。路透
美國總統川普。路透

美國福斯新聞（Fox News）今天報導，美軍中央司令部（CENTCOM）司令古柏已向總統川普簡報，提出對伊朗發動「最後一擊」的潛在選項。

古柏（Brad Cooper）是在白宮戰情室（SituationRoom）向川普簡報期間提出相關潛在選項，並概述若川普決定重啟軍事行動，可能對伊朗展開「短暫且強勁的一波打擊」。

福斯新聞還報導，美軍評估的打擊目標包括伊朗「殘存的軍事資產、領導層以及基礎設施」。

根據福斯新聞，五角大廈正評估部署多種先進武器系統，其中包括被稱為「暗鷹」（Dark Eagle）的新型極音速飛彈。

福斯 美軍 白宮 以色列 伊朗 美國 川普

延伸閱讀

美軍再動手？川普將聽取對伊朗打擊方案 傳可能涉及出兵荷莫茲

彭博：川普擬恢復攻擊伊朗 迄今耗資250億美元

打破僵局 川普聽取攻打伊朗新方案

再動手？對伊朗軍事新方案曝光 川普擬短期強攻

相關新聞

美軍中央司令部傳向川普簡報 擬對伊朗發動最後一擊

美國福斯新聞（Fox News）今天報導，美軍中央司令部（CENTCOM）司令古柏已向總統川普簡報，提出對伊朗發動「最後...

再動手？對伊朗軍事新方案曝光 川普擬短期強攻

川普總統4月30日聽取一場有關對伊朗潛在軍事行動新方案的簡報，由美國中央司令部（CENTCOM）司令庫柏（Brad Cooper）上將負責，顯示川普正認真考慮恢復大規模作戰行動，可能為打破談判僵局，也

伊戰60天期限到 下一步怎走？赫塞斯新解：停火期間計時暫停

美國1973年的「戰爭權力決議」(War Powers Resolution ，又稱戰爭權力法)，規定總統在派出軍隊後的48小時內必須通知國會，未經過國會授權或宣戰的軍事行動，不得在當地停留超過60天

嗆美輸得難看 伊最高領袖：若再進攻將痛擊 續控制荷莫茲海峽

伊朗最高領袖穆吉塔巴(Ayatollah Mojtaba Khamenei)30日發表書面聲明表示，美國在波斯灣地區的未來裡沒有地位，在這場戰爭中蒙受「顏面盡失的挫敗」，伊朗將繼續掌握具有高度戰略價值

中東戰爭第62天》美稱停火讓國會授權停止計時 最新發展一次看

美國與以色列聯手攻打伊朗第62天，川普政府主張停火已讓美伊戰爭的國會授權期限「停止計時」，準備無視最初的授權期限。伊朗放...

伊朗強硬表態 美重啟攻勢恐引發「漫長且痛苦報復」

伊朗今天指出，若美國再度展開攻擊並重申對荷莫茲海峽的主張，伊朗將對美國據點發動「漫長且痛苦的報復打擊」，使美國組建聯盟以...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。