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美軍中央司令部傳向川普簡報 擬對伊朗發動最後一擊
美國福斯新聞（Fox News）今天報導，美軍中央司令部（CENTCOM）司令古柏已向總統川普簡報，提出對伊朗發動「最後一擊」的潛在選項。
古柏（Brad Cooper）是在白宮戰情室（SituationRoom）向川普簡報期間提出相關潛在選項，並概述若川普決定重啟軍事行動，可能對伊朗展開「短暫且強勁的一波打擊」。
福斯新聞還報導，美軍評估的打擊目標包括伊朗「殘存的軍事資產、領導層以及基礎設施」。
根據福斯新聞，五角大廈正評估部署多種先進武器系統，其中包括被稱為「暗鷹」（Dark Eagle）的新型極音速飛彈。
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