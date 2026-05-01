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伊戰60天期限到 下一步怎走？赫塞斯新解：停火期間計時暫停

世界日報／ 綜合報導
根據美國國會通過的戰爭權力決議，政府在發動戰爭60天後就必須撤軍，美國對伊朗的軍事行動在5月1日期滿。圖為川普總統與眾院議長強生。（美聯社）
根據美國國會通過的戰爭權力決議，政府在發動戰爭60天後就必須撤軍，美國對伊朗的軍事行動在5月1日期滿。圖為川普總統與眾院議長強生。（美聯社）

美國1973年的「戰爭權力決議」(War Powers Resolution ，又稱戰爭權力法)，規定總統在派出軍隊後的48小時內必須通知國會，未經過國會授權或宣戰的軍事行動，不得在當地停留超過60天，到期後於30天內安全撤離，但無權繼續作戰。

哥倫比亞廣播公司(CBS)新聞指出，總統川普2月28日對伊朗展開軍事行動，3月2日通知國會，周五(5月1日)是最後限期，由於戰爭仍未結束，下一步如何走下去正考驗川普及國會。

川普在軍事行動之初，充滿信心的說在4個星期內結束，但至今仍未有最終的解決方案。CBS 認為，雖然國會兩院共和黨人在這段期間多不願與川普就伊朗之戰決裂，也多次阻止民主黨的戰爭權力決議案通過，然而1日限期已屆，極有可能使國會共和黨人與川普出現衝突。

猶他州共和黨籍國會參議員匡希恆(John Curtis)表明，「不會支持未經國會批准下，在60天期限過後繼續採取軍事行動」；來自密蘇里州的共和黨籍國會參議員霍利(Josh Hawley)也堅稱必須遵守法令。

不過國防部長赫塞斯30日在參議院軍事委員會作證時表示，「現正處於停火狀態，60天期限的計算暫停」。

眾議院議長強生也向NBC新聞說，國會無需採取行動，因為美國「並未處於戰爭狀態」，因為「我們目前正努力促成和平」。

對此「布倫南中心」自由與國家安全項目的法律專家埃布賴特(Katherine Yon Ebright)表示，政府律師可能會說停火協議暫停了60天的期限，任何進一步的敵對行動都將重新開始計算期限，但是「戰爭權力決議」的內容及設計宗旨都不允許這樣做。

她批評政府部門的律師，長期以來故意曲解「戰爭權力決議」，允許總統在60天期限過後繼續發動敵對行動，從柯林頓到歐巴馬政府都是如此。

伊朗之戰將如何結束尚不明朗，如果川普希望在未經國會批准的情況下繼續打下去，亦非沒有可能。

阿拉斯加州共和黨籍參議員穆考斯基(Lisa Murkowski) 正起草正式授權對伊朗使用武力的法案，雖尚未提交，但或許名正言順的給川普一個開戰權力。

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