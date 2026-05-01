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嗆美輸得難看 伊最高領袖：若再進攻將痛擊 續控制荷莫茲海峽

世界日報／ 綜合報導
仍未露面的伊朗最高領導人穆吉塔巴發表強硬聲明，警告美國如果再攻擊伊朗，伊朗一定會回擊。（歐新社）
仍未露面的伊朗最高領導人穆吉塔巴發表強硬聲明，警告美國如果再攻擊伊朗，伊朗一定會回擊。（歐新社）

伊朗最高領袖穆吉塔巴(Ayatollah Mojtaba Khamenei)30日發表書面聲明表示，美國在波斯灣地區的未來裡沒有地位，在這場戰爭中蒙受「顏面盡失的挫敗」，伊朗將繼續掌握具有高度戰略價值的荷莫茲海峽(Strait of Hormuz)，為海峽建立一套「新的法律框架與管理」。他也說，伊朗將繼續保持核子能力。

穆吉塔巴同時揚言，如果美國再次進攻，即使只是有限度的攻擊，伊朗都會針對美國據點發動「長期且痛苦的打擊」。

這份冗長的聲明是由最高領袖辦公室發布。前伊朗最高領袖哈米尼(Ayatollah Ali Khamenei)2月28日遭受美以聯軍攻擊喪生，哈米尼次子穆吉塔巴接班，但一直不曾公開露面。

荷莫茲海峽是全球石油供應最重要的航線之一，對於這條狹長水道的掌控權爭奪，穆吉塔巴在聲明中說：「來自數千公里之外、存有貪婪惡意的外國人，在海峽除了沉入水底，毫無立足之地。」

他在聲明說：「波斯灣地區光明的未來，將是排除美國，且致力服務區域國家進步、安居和繁榮的未來」，強調伊朗與位於波斯灣及阿曼海（Sea of Oman）沿岸的鄰國背負「共同命運」。

伊朗媒體報導，伊朗革命衛隊航太部隊指揮官墨沙維(Majid Mousavi)對美國嗆聲說：「我們已經看到你們區域基地發生什麼遭遇，我們將看到你們的軍艦也將發生同樣狀況。」

路透報導，一名美國官員說，川普總統30日聽取對伊朗發動新一波攻擊的簡報，目的在於以戰逼和，迫使伊朗上談判桌，讓軍事衝突畫下句點。

Axios新聞網站29日晚間率先報導川普即將聽取對伊朗發動新一波攻擊的簡報。報導指出，簡報內容包括美軍出動地面部隊占領部分海峽，以便讓商業航運恢復運行。報導刊登後油價應聲大漲，國際油價基準布倫特(Brent)原油突破每桶126元，後來掉回到114元左右。

川普30日對媒體說，絕不允許伊朗擁有核武，一旦戰爭結束，汽油價格將「像石頭一樣跌落」。

伊朗重申對荷莫茲海峽主權主張，使得美國號召盟友組織「「海上自由架構」(Maritime Freedom Construct)聯盟以重啟海峽的計畫面臨變數。英國、法國以及其他國家紛紛為聯盟展開討論，但也表示唯有在衝突結束之後才願意協助開放海峽。

以色列 伊朗 美國

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