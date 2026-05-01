中東戰爭第62天》美稱停火讓國會授權停止計時 最新發展一次看

美國與以色列聯手攻打伊朗第62天，川普政府主張停火已讓美伊戰爭的國會授權期限「停止計時」，準備無視最初的授權期限。伊朗放話，即使是有限度的新一輪攻擊，也將引發對美國據點漫長且痛苦的報復打擊。

以下是法新社等外媒彙整的中東戰爭最新情勢。

●美以動向

「華爾街日報」報導，根據美國1973年「戰爭權力法」（War Powers Resolution），總統必須在採取軍事行動後48小時內通知國會，並在60天內撤回美軍，除非國會議員宣戰或授權使用武力。

美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）在聯邦參議院軍事委員會作證時表示，目前與伊朗自4月8日開始的停火，已暫停了倒數計時。他說：「我們現在正處於停火狀態，根據我們的理解，這意味著60天的計時在停火期間會暫停或停止。這就是我們的理解。」

美國總統川普今天表示，由於義大利與西班牙反對伊朗戰爭，他可能會將美軍從這兩個國家撤出。川普前一天才提出類似構想，擬削減駐德美軍人數。

被問到是否也會考慮減少駐西與駐義美軍時，川普在橢圓形辦公室向媒體表示：「是啊，可能吧，我大概會這麼做。為什麼不呢？義大利對我們沒有任何幫助，而西班牙的表現更糟，簡直糟透了。」

川普稍早表示，由於德國總理梅爾茨（FriedrichMerz）拒絕加入美國對伊朗的戰爭，美國正在考慮縮減駐德美軍。目前駐德美軍約有3萬5000到5萬人。

以色列國防部長說，他的國家可能很快需要「再次」對伊朗「採取行動」，以確保伊朗「不會再次對以色列構成威脅」。

根據以色列國防部發布的聲明，國防部長卡茲（Israel Katz）指出：「美國總統川普正在與（以色列）總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）協調，主導實現作戰行動目標的努力，以確保伊朗未來不會再次對以色列、美國與自由世界構成威脅。」

美國駐黎巴嫩大使館呼籲以黎領導人會面，稱「黎巴嫩正站在十字路口。黎巴嫩人民迎來一個歷史性機遇，可以重新掌握自己的國家，並將其塑造成一個擁有真正主權且獨立的國家。猶豫的時刻已經結束」。

隨著兩國準備舉行直接談判，川普表示，他希望在「未來幾週內」接待黎巴嫩總統奧恩（Joseph Aoun）與以色列總理尼坦雅胡。

●伊朗動向

路透社報導，伊朗指出，若美國再度展開攻擊並重申對荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的主張，伊朗將對美國據點發動「漫長且痛苦的報復打擊」，使美國組建聯盟以重啟這條重要航道的計畫變得更加複雜。

伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad BagherGhalibaf）也誓言，他的國家對戰略要地荷莫茲海峽的控制，將確保未來此區域不再有美國勢力存在。

卡利巴夫在波斯灣日當天於社群媒體X發文表示：「今日，透過管控荷莫茲海峽，伊朗將為自己與鄰國帶來珍貴的福音，迎接一個遠離美國存在與干擾的未來。」

伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）與法斯通訊社（Fars news agency）報導，伊朗首都德黑蘭今晚響起防空警報，防空系統啟動了約20分鐘，以攔截小型飛機與無人機，隨後德黑蘭恢復「正常狀態」。

●油價股匯動態

國際原油價格攀升至4年來新高，國際基準油價北海布倫特原油（Brent）6月交割價大漲逾7%，報每桶126.41美元；美國基準原油西德州中級原油（WestTexas Intermediate, WTI）上漲3.4%，報每桶110.31美元，之後漲幅有所回落。

●其他國家及組織

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）向媒體發表談話時警告，荷莫茲海峽實質上因伊朗戰爭處於封鎖狀態，對全球經濟造成的衝擊日益惡化，這條重要水道的關閉正在「扼殺全球經濟」。

以色列與伊朗支持的武裝組織真主黨（Hezbollah）之間的停火持續近兩週。黎巴嫩衛生部表示，以色列對黎巴嫩南部3座村莊發動空襲，造成9人喪命，其中包括兩名兒童與5名婦女。

黎巴嫩總統奧恩譴責以色列在黎巴嫩南部「持續的違規行為」，表示「儘管已有停火協議，還是出現這些行為，房屋與宗教場所遭拆毀，傷亡人數與日俱增」。

他又說：「必須對以色列施加壓力，以確保以色列遵守國際法與公約，並停止針對平民、醫護人員、民防人員以及人道醫療與救援組織的攻擊。」

國際能源總署（International Energy Agency）執行董事比羅爾（Fatih Birol）在巴黎出席能源轉型會議時表示，隨著中東戰爭爆發導致油價攀升，全球正在面臨一場「重大的能源與經濟挑戰」，油價為「許多國家帶來巨大壓力」。