美伊戰爭授權60天屆滿 川普政府稱停火即暫停引質疑

美國川普政府主張美國與伊朗停火已讓美伊戰爭的國會授權期限「停止計時」，準備無視最初的授權期限。此舉引發民主黨反彈及共和黨質疑。國會預期60天期限將於明天屆滿。

「華爾街日報」（WSJ）報導，根據1973年「戰爭權力法」（War Powers Resolution），總統必須在採取軍事行動後48小時內通知國會，並在60天內撤回美軍，除非國會議員宣戰或授權使用武力。

戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）今天在聯邦參議院軍事委員會作證時表示，目前與伊朗自4月8日開始的停火，已暫停了倒數計時。

雖然川普已暫停對伊朗的空襲，但美軍仍持續執行軍事封鎖，禁止船隻進出伊朗港口。根據國際法，封鎖被視為一種戰爭行為。

赫格塞斯說：「我們現在正處於停火狀態，根據我們的理解，這意味著60天的計時在停火期間會暫停或停止。」他補充道：「這就是我們的理解。」

根據法律，如果總統以書面形式向國會證明，為安全撤離美軍需要繼續使用武力，則60天的期限可以延長30天。

維吉尼亞州民主黨籍參議員凱恩（Tim Kaine）反駁了赫格塞斯關於停火暫停計時的說法。他表示：「我不認為法規會支持這種說法。」

對於凱恩提問川普最終是否打算尋求國會對戰爭的批准，或向國會提交法律所要求、需要額外30天撤軍的證明，赫格塞斯則將問題推給白宮。

凱恩說：「這將為政府帶來一個非常重要的法律問題…我們有嚴重的憲法疑慮。」

一些共和黨人也對赫格塞斯的論點表示懷疑。

印第安納州共和黨籍參議員楊恩（Todd Young）說：「從停火開始就停止（計時）了？哪個停火？如果他們沒有停止開火，停火還算數嗎？我不知道。這有任何法律先例嗎？我的意思是，這些都是國會議員會問的問題。」

楊恩表示，他預期政府會在赫格塞斯發表評論後，向國會提出正式的法律論據。