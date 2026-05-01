快訊

旭山動物園焚化爐燒妻遺體！日飼育員認毀屍 過去受訪畫面被挖出

季麟連嗆開除韓國瑜黨籍 陳水扁曾升他為上將「不知道變這麼多」

台南女警車禍身亡傳案外案…女大生視角翻拍畫面外流 警急追「手指主人」

聽新聞
0:00 / 0:00

美伊戰爭授權60天屆滿 川普政府稱停火即暫停引質疑

中央社／ 華盛頓30日綜合外電報導

美國川普政府主張美國與伊朗停火已讓美伊戰爭的國會授權期限「停止計時」，準備無視最初的授權期限。此舉引發民主黨反彈及共和黨質疑。國會預期60天期限將於明天屆滿。

「華爾街日報」（WSJ）報導，根據1973年「戰爭權力法」（War Powers Resolution），總統必須在採取軍事行動後48小時內通知國會，並在60天內撤回美軍，除非國會議員宣戰或授權使用武力。

戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）今天在聯邦參議院軍事委員會作證時表示，目前與伊朗自4月8日開始的停火，已暫停了倒數計時。

雖然川普已暫停對伊朗的空襲，但美軍仍持續執行軍事封鎖，禁止船隻進出伊朗港口。根據國際法，封鎖被視為一種戰爭行為。

赫格塞斯說：「我們現在正處於停火狀態，根據我們的理解，這意味著60天的計時在停火期間會暫停或停止。」他補充道：「這就是我們的理解。」

根據法律，如果總統以書面形式向國會證明，為安全撤離美軍需要繼續使用武力，則60天的期限可以延長30天。

維吉尼亞州民主黨籍參議員凱恩（Tim Kaine）反駁了赫格塞斯關於停火暫停計時的說法。他表示：「我不認為法規會支持這種說法。」

對於凱恩提問川普最終是否打算尋求國會對戰爭的批准，或向國會提交法律所要求、需要額外30天撤軍的證明，赫格塞斯則將問題推給白宮。

凱恩說：「這將為政府帶來一個非常重要的法律問題…我們有嚴重的憲法疑慮。」

一些共和黨人也對赫格塞斯的論點表示懷疑。

印第安納州共和黨籍參議員楊恩（Todd Young）說：「從停火開始就停止（計時）了？哪個停火？如果他們沒有停止開火，停火還算數嗎？我不知道。這有任何法律先例嗎？我的意思是，這些都是國會議員會問的問題。」

楊恩表示，他預期政府會在赫格塞斯發表評論後，向國會提出正式的法律論據。

美國 美軍 國會 以色列 伊朗

延伸閱讀

60天倒數能喊停？川普對伊朗用兵5/1到期 防長新解「停火即暫停」

川普速報／川普政府指對伊朗停火停止計時 引國會反彈

避免觸發國會授權？美媒：川普政府認定美伊衝突「法律上已中止」

中東戰爭第61天》川普擬長期封鎖伊朗港口 最新發展一次看

相關新聞

60天倒數能喊停？川普對伊朗用兵5/1到期 防長新解「停火即暫停」

美國與伊朗的戰爭原預期將在5月1日屆滿60天，除非國會宣戰或授權使用武力，否則美國總統川普依法須撤回美軍。不過，川普政府主張，當前持續中的停火已讓60天期限「停止計時」，此說法引發民主黨強烈反彈，也遭

避免觸發國會授權？美媒：川普政府認定美伊衝突「法律上已中止」

美國總統川普對伊朗發動的戰爭，正值需徵求國會批准的60天期限到期前夕。NBC新聞白宮記者阿爾巴（Monica Alba）在「Ｘ」發文指出，一名美方資深官員表示，川普政府已認定，「就《戰爭權力法》（Wa

伊朗強硬表態 美重啟攻勢恐引發「漫長且痛苦報復」

伊朗今天指出，若美國再度展開攻擊並重申對荷莫茲海峽的主張，伊朗將對美國據點發動「漫長且痛苦的報復打擊」，使美國組建聯盟以...

讚封鎖伊朗奏效！川普稱德黑蘭「急著談判」 鬆口不排除打破停火

美國總統川普4月30日讚揚他所稱對伊朗港口的「令人難以置信」封鎖，並聲稱該政權仍渴望談判，並表示除了他和少數幾人之外，沒人知道與伊朗談判的情況。CNN指出，這顯示儘管表面看起來陷入僵局，但美伊談判仍在

美籌組聯盟 恢復荷莫茲通行

美國國務院的文件顯示，川普政府提議籌組一個新聯盟，並希望其他國家加入，恢復荷莫茲海峽通行。

彭博：川普擬恢復攻擊伊朗 迄今耗資250億美元

美國總統川普傳出打算在4月30日聽取一場有關對伊朗潛在軍事行動新方案的簡報，由美國中央司令部（CENTCOM）司令庫柏上將負責，顯示川普正認真考慮恢復大規模作戰行動，可能為打破談判僵局，也可能是在結束

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。