再動手？對伊朗軍事新方案曝光 川普擬短期強攻

川普總統4月30日聽取一場有關對伊朗潛在軍事行動新方案的簡報，由美國中央司令部（CENTCOM）司令庫柏（Brad Cooper）上將負責，顯示川普正認真考慮恢復大規模作戰行動，可能為打破談判僵局，也可能是在結束戰爭前發動最後一擊。彭博資訊則報導，川普顯然打算恢復攻擊伊朗，未來兩周發動的可能性最高。

彭博：未來2周最有可能

以色列國防部長卡茲30日稱，以色列或許「很快需要」恢復對伊朗的軍事行動。以國防部說，包括大量航空彈藥在內，6500噸軍事裝備在過去24小時內運抵以色列。

赫塞斯：戰爭迄今已花250億

美國國防部長赫塞斯連續兩天出席國會聽證會，五角大廈首次指出，這場戰爭迄今已耗資250億美元；這是川普政府對這場已持續兩個月的軍事行動，迄今最具體的官方成本估算。

Axios報導，知情人士透露，CENTCOM準備對伊朗發動一波「短暫且強力」的打擊計畫，攻擊目標可能包括基礎設施，旨在打破談判僵局，並促使伊朗重返談判桌，在核問題上展現更多彈性。

另擬奪荷莫茲部分控制權

美國有可能在未來兩周再對伊朗發動攻擊。圖為中央司令部發布的美軍飛彈發射檔案照。（路透）

另一項方案是，奪取荷莫茲海峽部分區域的控制權，以重新開放商業航運。一名消息人士指出，此類行動可能涉及地面部隊。此外，過去曾被討論，也可能在此次簡報中提出的另一選項，是動用特種部隊，確保伊朗高濃縮鈾庫存的安全。

根據美國法律，國會授予總統對外國動武的期限，5月1日截止。

川普前一天告訴Axios，他認為對伊朗的海上封鎖「某種程度上比轟炸更有效」。消息人士指出，川普目前將封鎖視為主要施壓手段，但若伊朗仍不讓步，不排除動用軍事行動。

川普嗆伊儲油槽快塞爆 伊議長反酸：140美元見

川普接受Axios訪問時表示，由於封鎖導致伊朗無法出口石油，德黑蘭的石油儲存設施與輸油管線「正接近爆炸」。

但伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）反嗆，儲油設施尚未達到容量上限，這正是美國政府從貝森特等人獲得的「垃圾建議」，這些人鼓吹封鎖理論，反而將油價推高至120美元以上，「下一個目標是140美元」。

半島電視台報導，卡利巴夫在「X」發文表示：「三天過去了，沒有任何一口油井爆炸。我們可以延長到30天，甚至在這裡直播油井狀況。」

彭博資訊報導，美國未來兩周恢復攻擊的可能性最高，且美國軍方已要求將極音速飛彈部署至中東，這將是美國首次在該區域部署此類武器。

伊朗官員態度依然強硬。最高領袖軍事顧問雷札伊表示，若美國持續封鎖，伊朗將做出回應。