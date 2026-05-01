聽新聞
0:00 / 0:00
避免觸發國會授權？美媒：川普政府認定美伊衝突「法律上已中止」
美國總統川普對伊朗發動的戰爭，正值需徵求國會批准的60天期限到期前夕。NBC新聞白宮記者阿爾巴（Monica Alba）在「Ｘ」發文指出，一名美方資深官員表示，川普政府已認定，「就《戰爭權力法》（War Powers Resolution）的適用而言，自2月28日星期六開始的敵對行動已經終止。」
阿爾巴指出，這名資深官員表示，美伊雙方已於4月7日同意一項為期兩周的停火協議，之後已延長；自4月7日以來，美國武裝部隊與伊朗之間未再發生交火。
但她也指出，這似乎不包括近期的海上封鎖行動。
根據1973年制訂的《戰爭權力法》，總統必須在採取軍事行動後48小時內通知國會，並在60天內撤回美軍；若以書面向國會證明為安全撤軍仍需動用武力，期限可再延長30天。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。