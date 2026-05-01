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60天期限前夕 美媒：川普政府認定美伊衝突「已中止」

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避免觸發國會授權？美媒：川普政府認定美伊衝突「法律上已中止」

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國海軍伯克級飛彈驅逐艦「法蘭克．E．彼得森號」（USS Frank E. Petersen Jr.）於3月18日在阿拉伯海航行，支援對伊朗的「史詩怒火行動」。路透
美國海軍伯克級飛彈驅逐艦「法蘭克．E．彼得森號」（USS Frank E. Petersen Jr.）於3月18日在阿拉伯海航行，支援對伊朗的「史詩怒火行動」。路透

美國總統川普對伊朗發動的戰爭，正值需徵求國會批准的60天期限到期前夕。NBC新聞白宮記者阿爾巴（Monica Alba）在「Ｘ」發文指出，一名美方資深官員表示，川普政府已認定，「就《戰爭權力法》（War Powers Resolution）的適用而言，自2月28日星期六開始的敵對行動已經終止。」

阿爾巴指出，這名資深官員表示，美伊雙方已於4月7日同意一項為期兩周的停火協議，之後已延長；自4月7日以來，美國武裝部隊與伊朗之間未再發生交火。

但她也指出，這似乎不包括近期的海上封鎖行動。

根據1973年制訂的《戰爭權力法》，總統必須在採取軍事行動後48小時內通知國會，並在60天內撤回美軍；若以書面向國會證明為安全撤軍仍需動用武力，期限可再延長30天。

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