避免觸發國會授權？美媒：川普政府認定美伊衝突「法律上已中止」

美國總統川普對伊朗發動的戰爭，正值需徵求國會批准的60天期限到期前夕。NBC新聞白宮記者阿爾巴（Monica Alba）在「Ｘ」發文指出，一名美方資深官員表示，川普政府已認定，「就《戰爭權力法》（War Powers Resolution）的適用而言，自2月28日星期六開始的敵對行動已經終止。」

阿爾巴指出，這名資深官員表示，美伊雙方已於4月7日同意一項為期兩周的停火協議，之後已延長；自4月7日以來，美國武裝部隊與伊朗之間未再發生交火。

但她也指出，這似乎不包括近期的海上封鎖行動。

根據1973年制訂的《戰爭權力法》，總統必須在採取軍事行動後48小時內通知國會，並在60天內撤回美軍；若以書面向國會證明為安全撤軍仍需動用武力，期限可再延長30天。