赫塞斯：對伊戰事已耗250億美元

美國國防部長赫塞斯廿九日出席川普政府攻打伊朗以來首次國會聽證會；民主黨人質疑這場未經國會批准的戰爭代價過於高昂；共和黨人紛紛表態支持川普總統打擊伊朗，質詢重點聚焦於軍事預算細節。在聽證會上，五角大廈首次提交數據，指這場戰爭已耗費二五○億美元（約台幣七九○○億元）。

這是川普政府對這場已持續兩個月的軍事行動迄今最具體的官方成本估算。五角大廈主計長赫斯特向眾議院軍事委員會表示，上述二五○億美元中「大部分」已用於彈藥支出；赫塞斯則拒絕說明該金額是否包含基地修復相關費用。

ＣＮＮ報導，伊朗在戰爭初期四十八小時內對波斯灣多地發動攻擊，重創至少九處美軍軍事設施，受影響地點包括巴林、科威特、伊拉克、阿聯與卡達。此外，中東多套美軍雷達系統與相關設備疑遭摧毀，包括約旦一套美國薩德飛彈防禦系統的雷達，及阿聯兩處類似雷達系統建築。

三名知情人士向ＣＮＮ透露該數字低估，未納入美軍在中東多處基地遭受嚴重破壞後的修復費用。若將這些成本納入計算，整體費用恐高達五百億美元（約台幣一點五八兆元）。

赫斯特上周表示，五角大廈尚未掌握海外設施損害的最終數字，並稱這取決於「我們最終決定如何重建或是否重建」。

這場聽證會重點是川普政府提出二○二七財年軍費預算，將國防開支提高到創紀錄的一點五兆美元。但民主黨人將矛頭轉向不斷膨脹的美伊戰爭成本、關鍵彈藥大幅減少及造成許多兒童死亡的轟炸伊朗學校事件，他們指責赫塞斯隱瞞戰爭真相，並指不斷上漲的油價正威脅民眾生計。

民主黨眾議員加勒曼帝稱這場戰爭是「地緣政治災難」、「戰略失誤」以及「美國自食其果」。赫塞斯則反批加勒曼帝「對川普總統的仇恨蒙蔽了雙眼」，才會看不到這場戰爭的勝利。

赫塞斯還說，「我們面臨的最大挑戰和最大敵人，是國會民主黨人和部分共和黨人魯莽無能的失敗主義言論」。