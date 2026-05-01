專家：只靠海上封鎖 難逼伊朗讓步

川普押注海上封鎖能逼伊朗讓步，但這項策略正面臨成本與判斷兩大考驗。美國政府認為，切斷石油出口與關鍵物資進口，將壓垮伊朗經濟，迫使伊朗放棄核子計畫，但外界質疑這套邏輯是否過於樂觀。

ＣＮＮ報導，川普近期推動海上封鎖，試圖用經濟壓力逼迫伊朗。華府官員看到伊朗通膨飆升、失業擴大與物資短缺，認為這項行動已開始發揮效果。

川普四月廿九日公開稱讚這項策略「是天才之舉」，並直言伊朗經濟「已經死去」。他對封鎖成效感到滿意，甚至要求幕僚規畫長期執行。

然而，這場戰爭缺乏明確終局，封鎖策略也面臨兩個核心問題。首先是美國自身代價，美國油價已突破每加侖四美元，通膨壓力升高，選民對生活成本高漲不滿，共和黨內部開始擔心政治風險和十一月期中選舉選情。

其次是判斷是否失準。美國長期傾向以自身經驗推測中東局勢，但伊朗未必會依經濟理性行動。川普押注這個神權政體最終會因經濟壓力讓步，即使其領導層過去多次讓民眾承受巨大痛苦。

目前跡象顯示伊朗經濟確實惡化，川普也多次宣稱，伊朗若無法出口石油，將被迫停產，油井受損恐需數年修復。

不過，伊朗國會議長卡利巴夫表示，美國為阻止伊朗出售石油所採取的措施，尚未使伊朗儲油設施達到容量上限，反倒推升油價。

中東研究所資深研究員瓦坦卡指出，封鎖可能引發經濟痛苦並轉化為政治反對力量，但這個過程可能需時數月，且很難確定是否會引發大規模抗議或政權分裂。

時間則對川普不利。他的支持率下滑，共和黨憂心失去國會控制權；戰事拖長、荷莫茲海峽持續受阻，對美國經濟的衝擊也會擴大。

分析家也認為，若擊殺伊朗最高領袖哈米尼與數周轟炸都未動搖伊朗政權，單靠經濟壓力是否足以改變其立場。伊朗長年承受制裁與戰爭衝擊，自伊斯蘭革命以來，對抗美國一直是政權核心理念，甚至社會崩潰也不願讓步。