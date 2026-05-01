彭博：川普擬恢復攻擊伊朗 迄今耗資250億美元

美國總統川普傳出打算在4月30日聽取一場有關對伊朗潛在軍事行動新方案的簡報，由美國中央司令部（CENTCOM）司令庫柏上將負責，顯示川普正認真考慮恢復大規模作戰行動，可能為打破談判僵局，也可能是在結束戰爭前發動最後一擊。彭博資訊則報導，川普顯然打算恢復攻擊伊朗，未來兩周發動的可能性最高。

稍早，美國國防部長赫塞斯29日出席伊朗戰爭以來首次國會聽證會時，五角大廈首次指出，這場戰爭迄今已耗資250億美元；這是川普政府對這場已持續兩個月、鮮少獲公眾支持的軍事行動，迄今最具體的官方成本估算。

Axios報導，知情人士透露，CENTCOM準備對伊朗發動一波「短暫且強力」的打擊計畫，攻擊目標可能包括基礎設施，旨在打破談判僵局，並促使伊朗重返談判桌，在核問題上展現更多彈性。

另一項方案是，奪取荷莫茲海峽部分區域的控制權，以重新開放商業航運。一名消息人士指出，此類行動可能涉及地面部隊。此外，過去曾被討論，也可能在此次簡報中提出的另一選項，是動用特種部隊，確保伊朗高濃縮鈾庫存的安全。

川普前一天告訴Axios，他認為對伊朗的海上封鎖「某種程度上比轟炸更有效」。消息人士指出，川普目前將封鎖視為主要施壓手段，但若伊朗仍不讓步，不排除動用軍事行動。美軍參謀首長聯席會議主席凱恩上將傳出也將出席簡報。

另據彭博資訊報導，美國未來兩周恢復攻擊的可能性最高，且美國軍方已要求將極音速飛彈部署至中東，這將是美國首次在該區域部署此類武器。

伊朗官員態度依然強硬。最高領袖軍事顧問雷札伊表示，若美國持續封鎖，伊朗將做出回應。國會議長卡利巴夫則指控川普，試圖透過經濟壓力與內部分裂迫使伊朗屈服。

伊朗最高領袖穆吉塔巴尼30日更透過書面聲明表示，美國人在波斯灣唯一的容身之處，就是「沉入海中」，伊斯蘭共和國將守護其「核能與飛彈能力」視為國家資產。