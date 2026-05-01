快訊

少子女化促進生育！「0到6歲國家養」政策擬擴大

川習會前…王毅通話魯比歐：台灣問題是中美關係最大風險點

勞動節連假放晴回溫！下周一梅雨季首波鋒面到 挾雷雨又降溫

聽新聞
0:00 / 0:00

彭博：川普擬恢復攻擊伊朗 迄今耗資250億美元

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
美國總統川普傳出打算在4月30日聽取一場有關對伊朗潛在軍事行動新方案的簡報。
美國總統川普傳出打算在4月30日聽取一場有關對伊朗潛在軍事行動新方案的簡報。

美國總統川普傳出打算在4月30日聽取一場有關對伊朗潛在軍事行動新方案的簡報，由美國中央司令部（CENTCOM）司令庫柏上將負責，顯示川普正認真考慮恢復大規模作戰行動，可能為打破談判僵局，也可能是在結束戰爭前發動最後一擊。彭博資訊則報導，川普顯然打算恢復攻擊伊朗，未來兩周發動的可能性最高。

稍早，美國國防部長赫塞斯29日出席伊朗戰爭以來首次國會聽證會時，五角大廈首次指出，這場戰爭迄今已耗資250億美元；這是川普政府對這場已持續兩個月、鮮少獲公眾支持的軍事行動，迄今最具體的官方成本估算。

Axios報導，知情人士透露，CENTCOM準備對伊朗發動一波「短暫且強力」的打擊計畫，攻擊目標可能包括基礎設施，旨在打破談判僵局，並促使伊朗重返談判桌，在核問題上展現更多彈性。

另一項方案是，奪取荷莫茲海峽部分區域的控制權，以重新開放商業航運。一名消息人士指出，此類行動可能涉及地面部隊。此外，過去曾被討論，也可能在此次簡報中提出的另一選項，是動用特種部隊，確保伊朗高濃縮鈾庫存的安全。

川普前一天告訴Axios，他認為對伊朗的海上封鎖「某種程度上比轟炸更有效」。消息人士指出，川普目前將封鎖視為主要施壓手段，但若伊朗仍不讓步，不排除動用軍事行動。美軍參謀首長聯席會議主席凱恩上將傳出也將出席簡報。

另據彭博資訊報導，美國未來兩周恢復攻擊的可能性最高，且美國軍方已要求將極音速飛彈部署至中東，這將是美國首次在該區域部署此類武器。

伊朗官員態度依然強硬。最高領袖軍事顧問雷札伊表示，若美國持續封鎖，伊朗將做出回應。國會議長卡利巴夫則指控川普，試圖透過經濟壓力與內部分裂迫使伊朗屈服。

伊朗最高領袖穆吉塔巴尼30日更透過書面聲明表示，美國人在波斯灣唯一的容身之處，就是「沉入海中」，伊斯蘭共和國將守護其「核能與飛彈能力」視為國家資產。

以色列 伊朗 美國

延伸閱讀

美軍再動手？川普將聽取對伊朗打擊方案 傳可能涉及出兵荷莫茲

川普宣布對伊朗勝利就能抽身？美情報曝兩劇本：都未必結束戰爭

不飛了改電話談判！川普持續封鎖 嗆伊朗「像快被撐死的豬」

原油又狂飆7% 布蘭特漲破126美元 傳美軍對付伊朗 要求部署極音速飛彈

相關新聞

打破僵局 川普聽取攻打伊朗新方案

Axios報導，二名知情人士透露，美國總統川普預計卅日聽取對伊朗潛在軍事行動新方案簡報，由美國中央司令部司令庫柏負責，顯示川普正考慮恢復大規模作戰行動以打破談判僵局，或在結束戰爭前發動最後一擊。

專家：只靠海上封鎖 難逼伊朗讓步

川普押注海上封鎖能逼伊朗讓步，但這項策略正面臨成本與判斷兩大考驗。美國政府認為，切斷石油出口與關鍵物資進口，將壓垮伊朗經濟，迫使伊朗放棄核子計畫，但外界質疑這套邏輯是否過於樂觀。

赫塞斯：對伊戰事已耗250億美元

美國國防部長赫塞斯廿九日出席川普政府攻打伊朗以來首次國會聽證會；民主黨人質疑這場未經國會批准的戰爭代價過於高昂；共和黨人紛紛表態支持川普總統打擊伊朗，質詢重點聚焦於軍事預算細節。在聽證會上，五角大廈首

美籌組聯盟 恢復荷莫茲通行

美國國務院的文件顯示，川普政府提議籌組一個新聯盟，並希望其他國家加入，恢復荷莫茲海峽通行。

彭博：川普擬恢復攻擊伊朗 迄今耗資250億美元

美國總統川普傳出打算在4月30日聽取一場有關對伊朗潛在軍事行動新方案的簡報，由美國中央司令部（CENTCOM）司令庫柏上將負責，顯示川普正認真考慮恢復大規模作戰行動，可能為打破談判僵局，也可能是在結束

市場棄TACO改吃Nacho？克魯曼：伊朗戰爭將以這種「無協議」收場

布蘭特原油6月期貨價格30日早盤一度漲破每桶126美元，升抵2022年俄烏戰爭爆發以來最高。經濟學家克魯曼戲稱，油價最近再度躍升，是因為市場從大啖墨西哥塔可捲餅（Taco），改吃烤起司玉米片（Nach

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。