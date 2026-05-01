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美籌組聯盟 恢復荷莫茲通行

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

美國國務院的文件顯示，川普政府提議籌組一個新聯盟，並希望其他國家加入，恢復荷莫茲海峽通行。

美國財經媒體報導，國務院本周稍早向駐外使館發出內部電文，請外交官們敦促外國政府加入聯盟。

國務院把這項結盟行動取名為「建構海上自由」（Maritime Freedom Construct，MFC），聯盟將由美國領導，成員共享資訊、協調外交行動並執行制裁。

MFC將由美國國務院和美國中央司令部聯合運作。國務院是「外交行動中心」，中央司令部「為商業航運提供即時海事狀態」，並協調夥伴國軍方之間的資訊共享。

美媒指出，川普政府尋求盟友支持的舉動，再次顯示美國正試圖持請荷莫茲海峽通行，並且希望其他國家參與該海峽目前和未來的航行管理。

國務院在這份文件表示，盟友的參與「將增強我們恢復航行自由和保護全球經濟的集體能力」，「集體行動對於展示一致決心、讓伊朗為其阻礙海峽通行的行為付出實質性代價，至關重要」。

川普曾猛烈抨擊盟友，尤其是北大西洋公約組織（NATO）成員國，指責在對伊戰爭期間未在軍事上協助美國和以色列。MFC雖非軍事聯盟，但電文指示美國外交官員詢問外國是否願意成為「外交、軍事合作夥伴」。

以色列 伊朗 美國

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