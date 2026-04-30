快訊

市場棄TACO改吃Nacho？克魯曼：伊朗戰爭將以這種「無協議」收場

與美國務卿魯比歐通話 王毅：台灣問題是中美關係的最大風險點

聽新聞
0:00 / 0:00

評論美國侵略 伊朗最高領袖：美國在戰爭中輸得難看

中央社／ 德黑蘭30日綜合外電報導
伊朗新任最高領袖穆吉塔巴．哈米尼今天以書面聲明表示，美國在對伊朗這場戰爭中蒙受「顏面盡失的挫敗」。圖／歐新社
伊朗新任最高領袖穆吉塔巴．哈米尼今天以書面聲明表示，美國在對伊朗這場戰爭中蒙受「顏面盡失的挫敗」。圖／歐新社

伊朗新任最高領袖穆吉塔巴．哈米尼（Ayatollah Mojtaba Khamenei）今天以書面聲明表示，美國在對伊朗這場戰爭中蒙受「顏面盡失的挫敗」。

綜合法新社與路透社報導，由伊朗國家電視台代為宣讀的聲明指出：「今天，在全球惡霸於本區域進行史上最大規模軍事部署與侵略，以及美國在其計畫蒙受顏面盡失的挫敗兩個月後，波斯灣（Persian Gulf）與荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）正揭開新篇章。」

他說，德黑蘭將確保波斯灣區域安全，並消除他口中所謂「敵對勢力對此一水道的濫用」，並表示荷莫茲海峽的新管理層將為所有波斯灣國家帶來安定、進步和經濟利益。

另據伊朗國營英語媒體「新聞電視台」（PressTV），穆吉塔巴．哈米尼表示波斯灣的未來將「一片光明」，不再受美國影響。

他在聲明說：「波斯灣地區光明的未來，將是排除美國，且致力服務區域國家進步、安居和繁榮的未來」，強調伊朗與位於波斯灣及阿曼海（Sea ofOman）沿岸的鄰國背負「共同命運」。

穆吉塔巴．哈米尼還說：「那些遠在數千公里外，卻貪婪地在此處犯下暴行的外國人，除了沉入這片水域底部，別無其他容身之處。」

美國 德黑蘭 伊朗 荷莫茲海峽 美伊戰爭

延伸閱讀

伊朗革命衛隊戰時掌實權 最高領袖角色遭削弱

中東戰爭第59天》川普召國安團隊討論伊朗提案 最新發展一次看

因美軍封港石油出口受阻…伊朗尋找新儲油方式 轉以鐵路輸油大陸求生

伊朗提和談新條件 川普可能不接受

相關新聞

川普不打也能贏伊朗？CNN：海上封鎖能否逼降 兩大關鍵定成敗

川普押注海上封鎖能逼伊朗讓步，但這項策略正面臨成本與判斷兩大考驗。美國政府認為，切斷石油出口與關鍵進口將壓垮伊朗經濟，迫使德黑蘭放棄核子計畫，但外界質疑，這套邏輯是否過於樂觀。

被伊朗戰爭害慘！開心果供應鏈中斷影響杜拜巧克力

從2024年開始在TikTok爆紅的「杜拜巧克力」就已導致市場對開心果相關產品的需求呈現爆發性成長。如今在這股供需嚴重失衡的完美風暴下，開心果價格飆升至近8年來的新高紀錄。

市場棄TACO改吃Nacho？克魯曼：伊朗戰爭將以這種「無協議」收場

布蘭特原油6月期貨價格30日早盤一度漲破每桶126美元，升抵2022年俄烏戰爭爆發以來最高。經濟學家克魯曼戲稱，油價最近再度躍升，是因為市場從大啖墨西哥塔可捲餅（Taco），改吃烤起司玉米片（Nach

評論美國侵略 伊朗最高領袖：美國在戰爭中輸得難看

伊朗新任最高領袖穆吉塔巴．哈米尼（Ayatollah Mojtaba Khamenei）今天以書面聲明表示，美國在對伊朗...

赫塞斯否認美陷中東泥淖 國會作證火藥味濃

在美國與以色列聯手攻打伊朗後，美國戰爭部長赫塞斯首次赴國會作證，他強烈駁斥民主黨籍眾議員加勒曼帝批評這場衝突使美國陷入...

伊朗革命衛隊戰時掌實權 最高領袖角色遭削弱

隨著伊朗與美國、以色列開戰超過2個月，德黑蘭權力巔峰不再是單一且絕對的宗教權威。這個與過去截然不同的變化，恐使伊朗在考慮...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。