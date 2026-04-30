中東戰爭第61天》川普擬長期封鎖伊朗港口 最新發展一次看

美國與以色列聯手攻打伊朗進入第61天，美國總統川普已指示國安官員準備長期封鎖伊朗港口，俄羅斯總統普丁則警告美方切勿恢復攻擊，否則將導致極具破壞性的後果。

以下是法新社彙整的中東戰爭最新情勢。

●美以動向

根據「華爾街日報」報導，川普已指示國家安全官員，準備對伊朗港口進行長期封鎖，以迫使德黑蘭當局放棄核計畫。

報導指出，川普認為伊朗並非誠心談判，希望藉此迫使伊朗暫停提煉濃縮鈾20年，並在之後接受嚴格限制。

一名白宮官員表示，川普曾告訴石油業高層，封鎖行動可能會再延長數月。

川普在他的社群媒體「真實社群」（Truth Social）平台發文稱：「伊朗沒辦法達成共識。他們不知道如何簽署非核協議。他們最好快點放聰明點！」

這則貼文還配上一張自己手持突擊步槍、標題寫著「不再當好好先生！」的插圖。

美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）在國會一場激烈的辯論中，被問及這場60天衝突的成本，他回答目前估計不到250億美元（約新台幣8135億元）。

不過，他反駁了關於美國關鍵彈藥使用量已達「驚人」程度且可能耗盡儲備的擔憂，指責批評者是在「向我們的敵人提供宣傳」。

另一方面，川普今天表示，由於德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）拒絕加入華府對伊朗的戰爭，美國正考慮削減駐德軍隊，估計人數在3萬5000至5萬人之間。

●伊朗動向

伊朗媒體報導，由於加拿大多倫多機場移民局官員的「不當行為」，伊朗高層足球官員在國際足總（FIFA）大會開始前，離開了本屆世界盃共同主辦國加拿大。

多家媒體報導，該協會的主席和副秘書長已搭乘第一班飛機返回土耳其，但未提供更多細節。

●油價股匯動態

在傳出可能延長封鎖的報導後，全球原油價格飆升，布倫特原油跳漲至每桶119美元以上，創下2022年以來最高價位，美國基準原油西德州中級原油則突破105美元。

法國化石燃料巨頭道達爾能源（TotalEnergies）表示，受惠於中東戰爭引發的油價上漲，第一季淨利成長51%，達到58億美元（約新台幣1887億元）。

●其他國家及組織

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）警告美國總統不要恢復對伊朗的攻擊。

克里姆林宮幕僚鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）告訴記者，在俄美領袖的電話交談中，普丁表示川普延長停火的決定是「正確的」，但普丁也表示，如果軍事行動重啟，將對中東地區及更廣大的世界產生「不可避免且極具破壞性的後果」。

在以色列過去兩天的空襲導致20多人喪生後，黎巴嫩總統奧恩（oseph Aoun）敦促以色列在開始直接談判前全面執行停火。

以色列國防軍（IDF）總參謀長薩米（Eyal Zamir）則矢言，若是受到威脅，將打擊黎巴嫩利塔尼河（Litani River）以北的伊朗支持團體目標。

道達爾能源也表示，已於4月中旬重啟沙烏地阿拉伯的薩托普（Satorp）煉油廠。這座煉油廠先前因4月8日的空襲受損而關閉。

道達爾能源稱，未受損的裝置已能重新啟動，煉油廠自4月14日以來一直以每日23萬桶的產能運作。