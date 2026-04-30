分析：阿聯退出OPEC 伊朗戰爭催化中東新地緣政治

阿拉伯聯合大公國決定退出石油輸出國組織（OPEC），吹響伊朗戰爭催化中東新地緣秩序的序曲。戰爭爆發後阿聯加強與以色列安全合作的同時，與沙烏地阿拉伯間的裂痕加深。

熟悉決策的阿聯官員表示，這項決定的時機安排正是為造成震撼效果，凸顯阿聯的國家利益優先；不過另一名阿聯官員表示，目前沒有進一步退出包括阿拉伯聯盟（Arab League）和伊斯蘭合作組織（OIC）在內其他機構的計畫。

華爾街日報指出，新的合縱連橫也正重劃阿拉伯世界與以色列之間的政治互動板塊。知情人士透露，以色列最近向阿聯派出「鐵穹」（Iron Dome）飛彈防禦系統與操作部隊，這在阿拉伯世界其他地方難以想像。

美國與以色列2月28日對伊朗開戰，給了由多個君主制酋長邦所組成、國土不大卻極其富有的阿聯一個機會，擺脫較大鄰國沙烏地阿拉伯的陰影。

阿聯表示，退出OPEC是基於國家利益，以及履行滿足市場石油需求的承諾。

阿聯退出OPEC有自身現實考量。在目前配額制度下，阿聯約30%的產能被限制，然而阿聯此時正需額外收入，以抵消伊朗戰爭對旅遊和商業收益帶來的壓力。退出OPEC後阿聯就得以依自身條件大幅增產，並將資金投入保護出口路線等刀口，例如加碼投資繞過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的輸油管線。

1950年代發現石油之初，阿聯還只是散布於阿拉伯半島東岸的一群小酋長國。自1971年建國以來，阿聯憑藉石油財富成功轉型，以杜拜和阿布達比為核心，一躍成為全球金融、觀光與科技樞紐。

近年來，阿聯領袖穆罕默德（Sheikh Mohammed BinZayed，簡稱MBZ）還想將國家定位為軍事強權，不畏動用武力，甚至僱用傭兵來擴張影響力，試圖按自身利益重塑區域格局。

雖然阿聯只有約6萬3000名現役軍人，軍力在中東僅排名第10，但透過採購先進武器、武器出口以及在葉門等衝突中派遣傭兵，投射遠超自身規模的影響力。

阿聯武裝部隊也被視為波斯灣國家中訓練精良的軍隊之一；前美國國防部長馬提斯（Jim Mattis）曾稱阿聯為「小斯巴達」。

長期以來阿聯就不甘屈居於較大鄰國、全球石油市場主導者之一的沙烏地阿拉伯之下，而兩國也打從一開始就關係不佳：由於領土爭議，沙國國王在阿聯1971年建國後多年拒絕承認對方。

多年以來沙國與阿聯表面上是盟友，但在蘇丹與葉門衝突中分別支持不同陣營，爭奪紅海地區影響力，在經濟上也日益成為競爭對手。

大約10年前，穆罕默德與沙烏地的沙爾曼王儲（Mohammed bin Salman，簡稱MBS）在一次沙漠過夜露營建立深厚關係，當兩人逐步掌權時，穆罕默德還曾指導年輕的沙爾曼王儲。但之後雙方私下矛盾逐漸加劇，並在2023年公開化，當時兩人超過半年沒對話聯繫。

沙爾曼王儲正嘗試降低沙國對石油依賴，並希望挑戰杜拜作為區域樞紐的地位，他並推動企業把區域總部遷往沙國首都利雅德，並在觀光及人工智慧（AI）資料中心等項目上展開競爭。這樣的發展路線幾與阿聯作對。

兩國關係緊張的另一大根源是沙烏地在OPEC中的主導地位，以及藉限產維持高油價利益。然而阿聯已具備每日近500萬桶的產能，但根據OPEC政策，卻只被允許日產340萬桶。

波斯灣國家曾承諾建立共同防禦體系，但成果有限。這次伊朗戰爭非但沒有讓它們團結，反使彼此更疏遠。自美國總統川普4月初宣布與伊朗停火以來，阿聯官員就屢次表達對鄰國不滿，認為他們沒力挺對伊朗加壓。

2023年在中國斡旋下，沙烏地阿拉伯與伊朗這對伊斯蘭世界內的宿敵在北京達成歷史性協議，同意恢復外交關係並緩和中東緊張局勢。在這次美以攻打伊朗的戰爭爆發前夕，伊朗向沙烏地和阿曼官員表示，若美國發動攻擊，伊朗的報復打擊將重點針對阿聯。

隨伊朗戰事持續，阿聯與沙烏地、阿曼等支持透過外交手段解決危機的國家之間，分歧進一步擴大。阿聯關閉境內伊朗機構、取消部分伊朗居民簽證，威脅凍結伊朗資產，還敦促各方對伊朗採取更強硬軍事行動。

受伊朗攻擊較少且損失較輕的沙烏地，雖公開譴責伊朗攻擊，但未切斷經濟關係，也沒有支持阿聯在聯合國安理會所提出、授權動武以重開荷莫茲海峽的決議。

華爾街日報認為，阿聯選在在波斯灣國家領袖於沙烏地舉行峰會、試圖展現團結之際，宣布退出阿拉伯世界用來展現集體影響力重要平台的OPEC，以明確動作展現自身新的優先戰略乃至表明欲成為區域強權的企圖。阿聯退出OPEC的重磅舉動，也預示中東新秩序的到來。