美伊戰爭60天不只耗250億美元？納入重建修復 真實金額恐翻倍

美國與伊朗的衝突將滿60天，五角大廈主計長赫斯特三世（Jules “Jay” Hurst III）29日向眾議院軍事委員會表示，美國對伊朗軍事行動至今總成本約為250億美元。但3名知情人士向CNN透露該數字低估，未納入美軍在中東多處基地遭受嚴重破壞後的修復費用。

赫斯特三世指出，上述250億美元中「大部分」已用於彈藥支出；國防部長赫塞斯則拒絕說明，該金額是否包含基地修復相關費用。民主黨籍眾議員肯納（Ro Khanna）質疑250億美元的估算，並在聽證會上直言該金額「完全失準」。

CNN先前報導，伊朗在戰爭初期短短48小時內對波斯灣多地發動攻擊，重創至少9處美軍軍事設施，受影響地點包括巴林、科威特、伊拉克、阿聯與卡達。

此外，中東多地多套關鍵美軍雷達系統與相關設備亦疑似遭摧毀，包括約旦一套美國薩德（THAAD）飛彈防禦系統的雷達，以及阿聯兩處設有類似雷達系統的建築；一架美國空軍E-3「哨兵」預警機也在伊朗攻擊沙烏地阿拉伯一處空軍基地時被摧毀。

另有消息人士指出，若將重建美軍設施及補充遭摧毀資產的成本納入計算，整體費用更接近400億至500億美元。CNN已向五角大廈尋求回應。

CNN報導指出，五角大廈先前曾告知國會，戰爭僅前6天的花費就約達110億美元；此外，國防部上月亦已向白宮提出申請，要求國會批准超過2000億美元的追加軍費，以支應持續中的戰事。

赫斯特三世上周在向媒體進行預算簡報時表示，五角大廈尚未掌握海外設施損害的最終數字，並稱這取決於「我們最終決定如何重建，或是否進行重建」。他並指出，相關修復費用「尚未反映」在五角大廈提出的2027會計年度1.5兆美元預算案中，部分原因在於國防部仍在評估「未來將建造哪些設施」。

他表示：「我們的盟友也可能會分擔部分建設費用，因此目前仍無法準確估算，重建這些設施究竟需要多少成本。」