快訊

川普喊伊朗石油快撐爆 伊朗議長打臉：3天沒事還把油價推上120美元

一直打嗝怎麼辦？打嗝的原因、飲食地雷、快速停止打嗝方法一次看

抓到了！高鐵無線電遭盜接釀3列車急煞 涉案男大生喊：不小心發送訊號

聽新聞
0:00 / 0:00

美伊戰爭60天不只耗250億美元？納入重建修復 真實金額恐翻倍

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
沙烏地阿拉伯蘇丹王子空軍基地3月27日遭伊朗攻擊後，一架美國空軍E-3空中預警與管制系統飛機嚴重損毀。路透
沙烏地阿拉伯蘇丹王子空軍基地3月27日遭伊朗攻擊後，一架美國空軍E-3空中預警與管制系統飛機嚴重損毀。路透

美國伊朗的衝突將滿60天，五角大廈主計長赫斯特三世（Jules “Jay” Hurst III）29日向眾議院軍事委員會表示，美國對伊朗軍事行動至今總成本約為250億美元。但3名知情人士向CNN透露該數字低估，未納入美軍在中東多處基地遭受嚴重破壞後的修復費用。

赫斯特三世指出，上述250億美元中「大部分」已用於彈藥支出；國防部長赫塞斯則拒絕說明，該金額是否包含基地修復相關費用。民主黨籍眾議員肯納（Ro Khanna）質疑250億美元的估算，並在聽證會上直言該金額「完全失準」。

CNN先前報導，伊朗在戰爭初期短短48小時內對波斯灣多地發動攻擊，重創至少9處美軍軍事設施，受影響地點包括巴林、科威特、伊拉克、阿聯與卡達。

此外，中東多地多套關鍵美軍雷達系統與相關設備亦疑似遭摧毀，包括約旦一套美國薩德（THAAD）飛彈防禦系統的雷達，以及阿聯兩處設有類似雷達系統的建築；一架美國空軍E-3「哨兵」預警機也在伊朗攻擊沙烏地阿拉伯一處空軍基地時被摧毀。

另有消息人士指出，若將重建美軍設施及補充遭摧毀資產的成本納入計算，整體費用更接近400億至500億美元。CNN已向五角大廈尋求回應。

CNN報導指出，五角大廈先前曾告知國會，戰爭僅前6天的花費就約達110億美元；此外，國防部上月亦已向白宮提出申請，要求國會批准超過2000億美元的追加軍費，以支應持續中的戰事。

赫斯特三世上周在向媒體進行預算簡報時表示，五角大廈尚未掌握海外設施損害的最終數字，並稱這取決於「我們最終決定如何重建，或是否進行重建」。他並指出，相關修復費用「尚未反映」在五角大廈提出的2027會計年度1.5兆美元預算案中，部分原因在於國防部仍在評估「未來將建造哪些設施」。

他表示：「我們的盟友也可能會分擔部分建設費用，因此目前仍無法準確估算，重建這些設施究竟需要多少成本。」

美國 飛彈 美軍 以色列 伊朗 美伊戰爭

延伸閱讀

美伊衝突60天 估計花250億美元

五角大廈：伊朗戰爭已燒250億美元 多用於炸彈飛彈

美國防部對川普隱匿完整軍情？傳美副總統質疑 美媒指恐衝擊協防台灣

中東戰爭第60天》阿聯震撼宣布退出OPEC 最新發展一次看

相關新聞

美軍再動手？川普將聽取對伊朗打擊方案 傳可能涉及出兵荷莫茲

Axios報導，2名知情人士透露，美國總統川普預計將於30日聽取一場有關對伊朗潛在軍事行動新方案的簡報，由美國中央司令部（CENTCOM）司令庫柏上將（Brad Cooper）負責，顯示川普正認真考慮

美伊戰爭60天不只耗250億美元？納入重建修復 真實金額恐翻倍

美國與伊朗的衝突將滿60天，五角大廈主計長赫斯特三世（Jules “Jay” Hurst III）29日向眾議院軍事委員會表示，美國對伊朗軍事行動至今總成本約為250億美元。但3名知情人士向CNN透露

川普喊伊朗石油快撐爆 伊朗議長打臉：3天沒事還把油價推上120美元

美國總統川普29日接受Axios獨家訪問時表示，由於封鎖導致伊朗無法出口石油，德黑蘭方面的石油儲存設施與輸油管線「正接近爆炸」。不過，伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalib

不飛了改電話談判！川普持續封鎖 嗆伊朗「像快被撐死的豬」

美國總統川普29日表示，美國目前正以電話談判為主，而非在巴基斯坦與伊朗「進行會談」，並稱相關談判「已經取得很大進展」。

法新社：川普會能源業高層 透露對伊朗海上封鎖恐持續數月

法新社今天引述1位要求匿名的白宮官員報導，美國總統川普昨天在白宮會見石油業高層時表示，美國可能將對伊朗的海上封鎖再延長幾...

美伊衝突60天 估計花250億美元

美伊衝突即將滿60天，美國國防部29日指出，美國在伊朗的軍事行動至今估計花費250億美元；國防部長赫塞斯則為軍事行動辯護，反問美國國會議員願意付出多少錢來確保伊朗不會取得核武。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。