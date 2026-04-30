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川普喊伊朗石油快撐爆 伊朗議長打臉：3天沒事還把油價推上120美元
美國總統川普29日接受Axios獨家訪問時表示，由於封鎖導致伊朗無法出口石油，德黑蘭方面的石油儲存設施與輸油管線「正接近爆炸」。不過，伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）表示，美國為阻止伊朗出售石油所採取的措施，尚未使儲油設施達到容量上限，反而只是推升油價。
半島電視台報導，卡利巴夫在「X」發文表示：「三天過去了，沒有任何一口油井爆炸。我們可以延長到30天，甚至在這裡直播油井狀況。」
卡利巴夫寫道，這正是美國政府從貝森特等人獲得的「垃圾建議」，這些人鼓吹封鎖理論，並將油價推高至120美元以上，「下一個目標是140美元」。
他還說：「問題不在於理論，而在於思維方式。」
Axios報導，伊朗國營英文媒體 PRESS TV 29日引述一名資深安全消息人士表示，美國的海上封鎖「很快將面臨實際且前所未有的行動回應」。
該消息人士補充，伊朗武裝部隊目前展現克制，是為了給外交留出空間，並提供川普一個結束戰爭的機會，但強調若封鎖持續，伊朗武裝部隊「認為耐心是有限的，且有必要作出懲罰性回應」。
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