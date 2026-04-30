不飛了改電話談判！川普持續封鎖 嗆伊朗「像快被撐死的豬」

美國總統川普29日表示，美國目前正以電話談判為主，而非在巴基斯坦與伊朗「進行會談」，並稱相關談判「已經取得很大進展」。

半島電視台報導，川普在白宮橢圓辦公室對記者說：「我們不會再每次為了看一份文件就搭飛機來回18小時，而是改用電話處理，這樣很好。」他說：「每次為了開會都得飛18小時，而且你知道會議內容是什麼，也知道在出發前他們就會給你一份你不喜歡的文件，這實在很荒謬。」

不過，川普也表示，談判「已經走了很長一段路」，但問題在於「他們是否會走得夠遠」。他說：「在這個時刻，除非他們同意不得擁有核武，否則不會有任何協議。」

川普29日另獨家接受Axios訪問時表示，將持續對伊朗實施海上封鎖，直到教士政權同意一項能解決美國對核計畫關切的協議。此舉意味著他拒絕伊朗提出的方案，即先開放荷莫茲海峽並解除封鎖，並將核談判放在之後的階段。

3名知情人士表示，美國中央司令部（CENTCOM）已準備對伊朗發動一波「短暫且強力」打擊的計畫，此舉旨在打破談判僵局，攻擊目標可能包括基礎設施，美方之後將施壓該政權重返談判桌，並展現更大彈性。

川普在一場約15分鐘的電話訪問中表示：「封鎖在某種程度上比轟炸更有效。他們就像一頭快被撐死的豬一樣，而且情況只會變得更糟。他們不能擁有核武。」

消息人士指出，川普截至28日晚間尚未下令任何軍事行動，目前仍將持續封鎖視為主要施壓手段；但若伊朗仍不讓步，將考慮採取軍事行動。他並發布一張由AI生成的迷因圖片，內容是他手持槍械並對伊朗發出警告，標語為「不再當好好先生（NO MORE MR. NICE GUY）」。

川普在該次電話訪問中拒絕討論任何軍事計畫，但聲稱伊朗希望達成協議以解除封鎖。他說：「他們想要解決問題。他們不希望我繼續封鎖。我不想解除封鎖，因為我不希望他們擁有核武。」

他並表示，由於封鎖導致伊朗無法出口石油，其石油儲存設施與輸油管線「正接近爆炸」。不過，一些分析人士質疑伊朗在這方面是否面臨迫在眉睫的危險。