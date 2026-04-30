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華郵：美軍航艦福特號將撤離中東 縮減對伊朗軍力
「華盛頓郵報」今天引述多名美國官員指出，預計美軍航空母艦「福特號」（USS Gerald R. Ford）將在未來數天內撤離中東，並返回美國本土。
在美國與伊朗敵對狀態持續之際，美軍於中東地區部署3艘航艦，「福特號」是其中1艘，其他2艘為「布希號」（USS George H.W. Bush）及「林肯號」（USS Abraham Lincoln）。
「福特號」部署於紅海期間，「林肯號」與「布希號」則正在阿拉伯海執行任務，落實美國針對從伊朗港口運載石油或貨物船隻的封鎖措施。
目前尚不清楚「福特號」離開中東的確切時間。一名官員表示，該航艦預計約在5月中旬返抵維吉尼亞州。
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