聽新聞
0:00 / 0:00
川普：除非伊朗同意核協議 否則海上封鎖不會停
美國總統川普今天接受美國新聞網站Axios電話訪問時表示，除非伊朗同意1份協議來解決美國對其核子計畫的疑慮，否則他不會停止對伊朗的海上封鎖。
伊朗提議要先讓荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）恢復開放，並且解除對伊朗的封鎖，但遭到川普（Donald Trump）拒絕，他並將核談判延後。
川普受訪時婉拒討論對伊朗的任何軍事計畫，但他表示：「封鎖比轟炸更有效一些。他們現在就像塞滿（食物）的豬一樣喘不過氣來，而且他們的處境還會更糟。不能讓他們擁有核武。」
川普指出，伊朗因為無法將石油運出口，導致其儲存設施和輸油管「快要滿到爆炸了」。
根據川普說法，伊朗為了要讓封鎖解除，想要達成協議。「他們想要和解。他們不希望我繼續封鎖。我不想（解除封鎖），因為我不希望他們擁有核武。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。