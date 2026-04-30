川普：除非伊朗同意核協議 否則海上封鎖不會停

美國總統川普今天接受美國新聞網站Axios電話訪問時表示，除非伊朗同意1份協議來解決美國對其核子計畫的疑慮，否則他不會停止對伊朗的海上封鎖。

伊朗提議要先讓荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）恢復開放，並且解除對伊朗的封鎖，但遭到川普（Donald Trump）拒絕，他並將核談判延後。

川普受訪時婉拒討論對伊朗的任何軍事計畫，但他表示：「封鎖比轟炸更有效一些。他們現在就像塞滿（食物）的豬一樣喘不過氣來，而且他們的處境還會更糟。不能讓他們擁有核武。」

川普指出，伊朗因為無法將石油運出口，導致其儲存設施和輸油管「快要滿到爆炸了」。

根據川普說法，伊朗為了要讓封鎖解除，想要達成協議。「他們想要和解。他們不希望我繼續封鎖。我不想（解除封鎖），因為我不希望他們擁有核武。」