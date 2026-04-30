美伊衝突60天 估計花250億美元

美國財政部廿八日警告，任何向伊朗支付費用換取通行荷莫茲海峽的外國金融機構，可能面臨美國制裁。同時，美國外國資產控制辦公室（ＯＦＡＣ）追加制裁卅五名協助伊朗規避制裁的個人與實體，並再度點名中國山東省的獨

2026-04-30 00:00