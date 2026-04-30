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美伊衝突60天 估計花250億美元

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
自美伊戰爭爆發以來，美國已發射超過1000枚戰斧飛彈。（歐新社）
自美伊戰爭爆發以來，美國已發射超過1000枚戰斧飛彈。（歐新社）

美伊衝突即將滿60天，美國國防部29日指出，美國在伊朗的軍事行動至今估計花費250億美元；國防部長赫塞斯則為軍事行動辯護，反問美國國會議員願意付出多少錢來確保伊朗不會取得核武。

美伊之間現行進入停火，不過雙方尚未達成和平協議，美國總統川普29日才在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，伊朗沒辦法把事情處理好，也不知道如何簽署無核協議，呼籲他們應該放聰明一點；川普也表示，他不會再當好好先生。

美國聯邦眾議院軍事委員會29日針對2027年度國防預算舉行聽證會，邀請赫塞斯、參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）等人出席作證。

眾院軍事委員會民主黨籍領袖史密斯（Adam Smith）詢問「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）至今花費多少錢，國防部代理主計長赫斯特（Jules Hurst）指出，評估已經花費約250億美元，主要是彈藥成本。

有國防部官員在3月時向國會指出，美伊衝突在6天內花費113億美元。根據路透報導，250億美元等同美國太空總署今年整年度的預算。

美國 國會 川普 以色列 伊朗

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