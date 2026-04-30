法新社：川普會能源業高層 透露對伊朗海上封鎖恐持續數月

法新社今天引述1位要求匿名的白宮官員報導，美國總統川普昨天在白宮會見石油業高層時表示，美國可能將對伊朗的海上封鎖再延長幾個月。

美國新聞網站Axios率先報導這場會面。消息官員告訴法新社，會議由美國財政部長貝森特（ScottBessent）主持，會中除了談到川普（Donald Trump）已採取哪些措施來減輕全球油市壓力，以及「若有必要讓現有封鎖持續數月，我們可採取哪些步驟來讓美國消費者受到最小衝擊」。

這名官員補充說，川普「經常與能源業高層會面，以聽取他們對國內外能源市場的意見」，話題包括美國的生產情況、委內瑞拉的進展、石油期貨、天然氣及航運。

美國石油業巨擘雪佛龍（Chevron）證實，其執行長沃斯（Mike Wirth）參加了這場會面。消息官員說，出席者還包括美國副總統范斯（JD Vance）和白宮幕僚長威爾斯（Susie Wiles）。