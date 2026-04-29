五角大廈：伊朗戰爭已燒250億美元 多用於炸彈飛彈

美國有線電視新聞網（CNN）29日報導，美國總統川普和幾位高階幕僚28日在白宮會晤多位企業高層，討論若需要將封鎖伊朗港口行動持續幾個月，可採取的措施，以及如何控制這對美國消費者的影響。

2026-04-29 22:35