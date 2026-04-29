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五角大廈：伊朗戰爭已燒250億美元 多用於炸彈飛彈
紐約時報29日報導，五角大廈主計長赫斯特（Jay Hurst）說，伊朗戰爭的支出已達250億美元，主要是用掉數萬枚炸彈和飛彈。這是美國國防部首次公開提供開戰至今的支出估計。
另外，美國國防部長赫塞斯29日出席聯邦眾議院軍事委員會聽證。被問及白宮打算如何促使伊朗同意新的核協議時，他說，美國必須迫使伊方到談判桌讓步。
赫塞斯聲稱，儘管美國和以色列去年6月已「摧毀」伊朗核設施，但伊朗仍具擁核野心，以及「數千枚飛彈」形成的傳統屏障。
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