快訊

女警披白紗夢碎…親友徵死亡車禍影像 怒轟肇事女大生「嘻嘻哈哈吃火鍋」

明全台濕涼！勞動節連假「多雲到晴」好天氣 下周另波鋒面挾雷雨來襲

聽新聞
0:00 / 0:00

川普在白宮會晤企業高層 CNN：討論持續封鎖伊朗數月措施

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
美國總統川普28日在白宮，出席招待英王夫婦來訪的國宴。美聯社
美國總統川普28日在白宮，出席招待英王夫婦來訪的國宴。美聯社

美國有線電視新聞網（CNN）29日報導，美國總統川普和幾位高階幕僚28日在白宮會晤多位企業高層，討論若需要將封鎖伊朗港口行動持續幾個月，可採取的措施，以及如何控制這對美國消費者的影響。

幾位白宮官員說，上述談話主題廣泛，涵蓋伊朗戰爭期間的油價壓力，以及委內瑞拉石油出口等問題。

一位官員透露，美國財政部長貝森特主持該次會議，副總統范斯、白宮幕僚長威爾斯、中東特使威科夫、川普女婿庫許納也都出席。

與會企業高層則包括雪佛龍執行長沃斯；此外，大宗商品交易巨擘托克集團、獨立石油貿易商維多集團、大宗商品貿易商摩科瑞的高層也出席。

白宮官員說，川普經常會見能源業高層，聽取其對國內外能源市場的意見，這次討論國內生產、委內瑞拉局勢、石油期貨、天然氣、航運等議題。

石油 以色列 伊朗 美國 川普 CNN

延伸閱讀

中東戰爭第59天》川普召國安團隊討論伊朗提案 最新發展一次看

川普不滿意伊朗提先開荷莫茲！紐時爆料白宮分歧恐再鎖海峽2個月

外媒曝伊朗拋停戰新提案！主張重開荷莫茲並結束戰爭 1問題暫時擱置

伊朗提先重啟荷莫茲海峽再談核　傳川普傾向拒絕

相關新聞

中東戰爭致油價攀升 印度航空業：可能停飛

中東戰事導致國際油價飆高，印度媒體報導，多家航空公司表示，由於燃料價格太貴，將面臨停飛危機，要求政府調整航空燃油價格

川普在白宮會晤企業高層 CNN：討論持續封鎖伊朗數月措施

美國有線電視新聞網（CNN）29日報導，美國總統川普和幾位高階幕僚28日在白宮會晤多位企業高層，討論若需要將封鎖伊朗港口行動持續幾個月，可採取的措施，以及如何控制這對美國消費者的影響。

梅爾茨批美國 紐時：歐洲領袖發現取悅選民、討好川普只能擇一

紐約時報29日分析，美國總統川普與德國總理梅爾茨近期因伊朗戰爭隔空交鋒，顯示要與川普保持友好並不容易。梅爾茨在整個伊朗戰爭期間盡力取悅川普，但本周似乎終於失去耐心。

伊斯法罕核設施雖被炸 伊朗大量高濃縮鈾可能還在那

聯合國核監督機構負責人告訴美聯社，伊朗大部分高濃縮鈾很可能仍然存放在伊斯法罕核設施。當地去年遭轟炸，今年又在美國聯手以色...

中東戰爭第60天》阿聯震撼宣布退出OPEC 最新發展一次看

美國與以色列聯手攻伊第60天，對配額感到不滿的阿拉伯聯合大公國宣布將退出OPEC與OPEC+；與此同時，美國總統川普在宴...

伊朗陷「經濟死亡螺旋」現況曝！100萬人失業 戰後重建需天文數字

華爾街日報報導，美國與伊朗各自祭出海上封鎖手段，互賭對方先撐不住。然而，伊朗經濟已陷入「死亡螺旋」，初步估計顯示，約100萬人直接失業；且以4月中旬為基準，和一年前相比，物價已經飆漲67%。維也納國際

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。