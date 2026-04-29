聽新聞
0:00 / 0:00
川普在白宮會晤企業高層 CNN：討論持續封鎖伊朗數月措施
美國有線電視新聞網（CNN）29日報導，美國總統川普和幾位高階幕僚28日在白宮會晤多位企業高層，討論若需要將封鎖伊朗港口行動持續幾個月，可採取的措施，以及如何控制這對美國消費者的影響。
幾位白宮官員說，上述談話主題廣泛，涵蓋伊朗戰爭期間的油價壓力，以及委內瑞拉石油出口等問題。
一位官員透露，美國財政部長貝森特主持該次會議，副總統范斯、白宮幕僚長威爾斯、中東特使威科夫、川普女婿庫許納也都出席。
與會企業高層則包括雪佛龍執行長沃斯；此外，大宗商品交易巨擘托克集團、獨立石油貿易商維多集團、大宗商品貿易商摩科瑞的高層也出席。
白宮官員說，川普經常會見能源業高層，聽取其對國內外能源市場的意見，這次討論國內生產、委內瑞拉局勢、石油期貨、天然氣、航運等議題。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。