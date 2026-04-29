川普在白宮會晤企業高層 CNN：討論持續封鎖伊朗數月措施

華爾街日報報導，美國與伊朗各自祭出海上封鎖手段，互賭對方先撐不住。然而，伊朗經濟已陷入「死亡螺旋」，初步估計顯示，約100萬人直接失業；且以4月中旬為基準，和一年前相比，物價已經飆漲67%。維也納國際

2026-04-29 13:53