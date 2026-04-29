梅爾茨批美國 紐時：歐洲領袖發現取悅選民、討好川普只能擇一

紐約時報29日分析，美國總統川普與德國總理梅爾茨近期因伊朗戰爭隔空交鋒，顯示要與川普保持友好並不容易。梅爾茨在整個伊朗戰爭期間盡力取悅川普，但本周似乎終於失去耐心。

紐時說，面對美伊戰爭的經濟等方面衝擊，外國領袖已更難繼續照以往方式討好川普；他們逐漸察覺，在安撫川普和取悅本國選民之間，只能擇一，且顯然不會選擇前者。

梅爾茨27日說，美國沒明確退場策略就攻擊伊朗，如今難以脫身；伊方讓美方遠赴巴基斯坦會談卻無功而返，整個美國伊朗高層玩弄、羞辱。川普28日在真實社群發文回擊，稱梅爾茨認為伊朗擁有核武也沒關係，根本不知自己在講什麼。

紐時指出，去年5月上任的梅爾茨投注不少心力維持與川普的友誼，屢次訪問白宮，在伊朗戰爭初期也去過，並在鏡頭前奉承川普。就伊朗問題，梅爾茨幾乎讓川普予取予求，包括允許美國全面使用在德國的軍事基地發動攻擊，並承諾正式停戰後派掃雷艦巡邏荷莫茲海峽。

但戰爭重創德國經濟，讓梅爾茨付出政治代價。海峽受阻、油價飆升使德國駕駛人和製造商措手不及，柏林也下調今年經濟成長預期。美伊開戰以來，梅爾茨的中間偏右「基督教民主黨」失守全國民調第一寶座，落後極右翼「德國另類選擇黨」幾個百分點。

本周，這些壓力似乎讓梅爾茨撐不住，做出上述批評。有德媒記者質疑梅爾茨是否浪費好不容易與川普建立的好關係，但這也暴露歐洲耐心已耗損。

開戰以來，幾乎每位主要歐洲領袖要不是批評美伊戰爭、批評川普，就是兩者都批評。英國首相施凱爾本月才說「受夠」川普。川普與教宗良十四世就戰爭問題交鋒時，長期被視為川普盟友的義大利總理梅洛尼，也發聲維護教宗；分析家指出，梅洛尼是意識到自己與川普的關係，在義大利已成一種政治負擔。

所有歐洲領袖中，西班牙總理桑傑士與川普就伊朗問題起衝突，獲得的政治利益最豐厚。桑傑士很早就高調反對該戰爭，不讓美國使用西班牙基地，雖激怒川普，卻提振自己在國內日漸低迷的政治聲望。

但紐時說，梅爾茨距離與川普決裂還很遠。梅爾茨29日才又說，就他看來，他與川普的私交仍「很好」。