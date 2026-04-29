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美國封鎖港口衝擊 伊朗里亞爾兌美元再創新低

中央社／ 德黑蘭29日綜合外電報導
目前黑市匯價約為1美元兌180萬里亞爾。圖／ingimage
目前黑市匯價約為1美元兌180萬里亞爾。圖／ingimage

儘管與美國以色列的脆弱停火協議持續，根據匯率追蹤網站資料，在美國繼續封鎖伊朗港口之際，貨幣里亞爾兌美元匯價今天跌至歷史新低。

法新社報導，根據匯率追蹤網站Bonbast與AlanChand，目前黑市匯價約為1美元兌180萬里亞爾（rial）。兩個月前戰爭爆發時，1美元約兌換170萬里亞爾。

伊朗官方實施多軌固定匯率制度，但這兩家網站通常被視為非官方匯價指標。

美聯社報導，自從戰爭於2月28日爆發以來，因為幾乎沒有貿易，也沒有對這個伊斯蘭共和國的進口，里亞爾匯率曾維持穩定數週，不過自從兩天前開始貶值，今天創下新低。

專家警告，里亞爾貶值恐進一步推高伊朗的通貨膨脹，尤其國內許多進口民生物資，從食品、藥品、電子產品到原物料，全都受到美元匯率影響。

這次匯率崩跌與上一波貨幣衝擊僅相隔數月。全國多地1月間爆發抗議浪潮，里亞爾兌美元於不到一週內從約140萬跌至160萬，加劇民眾對物價上漲與經濟前景的憂心與不滿。

美國 戰爭 匯率 以色列 伊朗

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