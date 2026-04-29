中東戰爭致油價攀升 印度航空業：可能停飛

中東戰事導致國際油價飆高，印度媒體報導，多家航空公司表示，由於燃料價格太貴，將面臨停飛危機，要求政府調整航空燃油價格。

美國、以色列和伊朗的衝突仍在持續，讓荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）遭到封鎖。荷莫茲海峽是全球能源運輸要道，全球20%石油、天然氣經此運輸。

據報導，印度航空公司聯合會（Federation of IndianAirlines）在給印度民航部（Ministry of Civil Aviation）的信中提到，任何燃油價格非合理的調升，都將對航空公司造成無法彌補的損失，可能導致飛機停飛，甚至讓航班直接取消。

印度航空公司聯合會代表印度航空（Air India）、靛藍航空（IndiGo）、香料航空（SpiceJet）發給印度民航部的信中提到，為了讓航空業繼續生存、維持、營運下去，請政府緊急介入，提供及時、有效的財務支援，讓業者度過目前的難關。

新德里電視台（NDTV）報導，油價飆升對長程航線的航班影響最大，印度航空公司聯合會請求政府有關單位採用一種同時適用於國內和國際航班的統一燃油定價法。

根據印度政府目前的措施，政府將國內航線燃油價格的漲幅限制在每公升15盧比（約新台幣5元），但國際航線燃油價格的漲幅則為每公升73盧比（約新台幣24.32元），兩者價差近5倍。

各家航空公司也盼印度政府提供另一項救濟措施，即暫時延後徵收稅率為11%的航空燃油消費稅。

航空業約40%的成本用於燃油，印度航空公司聯合會表示，中東戰爭開打後，燃油價格異常飆升，加上盧比大幅貶值，航空公司若負擔11%稅，將對公司營運造成重大影響。