美國強化經濟戰打擊伊朗影子金融 制裁35實體與個人

美國政府今天加大對伊朗的壓力，對35個實體與個人實施制裁，理由是他們在伊朗「影子銀行」體系中的角色，並威脅對與中國「茶壺」煉油廠有業務往來的銀行也可能祭出制裁，因這些煉油廠被指為船隻通過荷莫茲海峽支付通行費。

路透社報導，美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）表示，被列入制裁名單的個人及公司曾協助轉移數百億美元資金，這些資金涉及規避制裁及所謂伊朗支持恐怖主義的行為。

OFAC也警告銀行，不要與任何向伊朗政府或伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）支付通行費的公司進行交易，否則將面臨重大制裁風險。

美方特別點名中國的獨立「茶壺」煉油廠，主要集中於山東省，因這些煉油廠在進口與煉製伊朗石油上扮演關鍵角色，並稱部分業者曾使用美國金融體系進行美元交易及取得美國商品。

中國表示，反對「非法」的單邊制裁。

結結伊朗戰事的努力目前仍陷僵局。美國總統川普對德黑蘭的最新方案感到不滿，這項方案建議在衝突結束及航運爭議解決前，暫不討論核計畫問題。

美國財政部指出，這次制裁鎖定讓伊斯蘭革命衛隊（IRGC）在內的伊朗武裝部隊得以進入國際金融體系的個人與企業，使其能收取非法石油銷售款項、採購飛彈與其他武器系統敏感零組件，並向代理勢力轉移資金。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）說：「伊朗的影子銀行體系是其武裝部隊的重要金脈，使其得以從事擾亂全球貿易、加劇中東暴力活動。」

自2025年2月以來，OFAC已對約1000個與伊朗有關的個人、船隻及飛機施加制裁，以對其影子銀行、洗錢與規避制裁網絡施加經濟壓力。

這次被制裁的公司包括Farab Soroush Afagh QeshmCompany。OFAC指出，這家公司與伊朗沙爾銀行（Shahr Bank）合作，促成伊朗石油銷售，兩名高階主管也在制裁之列。

在另一項警示中，美國財政部強調，美國個人或機構不得向伊朗或革命衛隊支付通行費，以換取安全通過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）；外國金融機構若與支付此類「通行費」的對象交易，也將面臨制裁風險。

川普政府已對5家中國「茶壺」煉油廠實施制裁，包括上週對大連的恆力石化煉油廠的制裁，這是伊朗原油與石油產品的重要買家之一。

美國制裁措施已使部分大型獨立煉油商不敢再購買伊朗石油。數據分析公司Kpler資料顯示，中國購買伊朗超過80%的出口石油。

風險顧問公司Obsidian Risk Advisors主管艾瑞克森（Brett Erickson）說：「華府不斷強調要施加最大壓力，但仍迴避真正關鍵的一步。如果不願針對支撐德黑蘭政權的中國銀行出手，那就不是致命一擊，而只是在作秀。」