中東戰爭第60天》阿聯震撼宣布退出OPEC 最新發展一次看

美國與以色列聯手攻伊第60天，對配額感到不滿的阿拉伯聯合大公國宣布將退出OPEC與OPEC+；與此同時，美國總統川普在宴請英國國王查爾斯三世時表示，伊朗已在軍事上被擊敗。

以下是法新社彙整的中東戰爭最新情勢。

●美以動向

川普今天在國宴上告訴查爾斯三世（King CharlesIII）與其他賓客，伊朗已在「軍事上被擊敗」，這是他在英國王室訪問期間，首度針對這個敏感議題公開發表談話。

川普在白宮晚宴上表示：「我們已在軍事上擊敗那個特定對手。」他補充說：「查爾斯甚至比我還更同意我的看法，我們絕對不會讓那個對手擁有核武。」

查爾斯三世在對美國國會發表演說時，敦促美國堅定地與西方盟友站在同一陣線，並指出在華府舉行的這場會議，是在「充滿極度不確性的時期」召開。

查爾斯三世補充說，現在是「從歐洲到中東都陷入衝突的時期，這對國際社會構成巨大挑戰，造成的影響在我們各自國家的各個角落都能感受到」。

此外，川普針對德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）對伊朗戰爭的批評作出猛烈回應。梅爾茨日前造訪德國西部一所學校時表示，德黑蘭正在談判桌上「羞辱」華府，並稱「美國人顯然毫無策略」；對此，川普回應表示，這位總理「認為伊朗擁有核武也沒關係」，還說「他根本不知道自己在說什麼！」

由於懷疑試圖違反對伊朗港口的封鎖，美軍人員登上「藍星三號」（M/V Blue Star III）並進行搜查，隨後予以放行。

以色列方面，以軍表示，他們發現並摧毀一處由真主黨（Hezbollah）建造、供精銳戰士使用的大型地道網絡，同時下令黎巴嫩飽受衝突蹂躪的南部進行新一輪撤離行動。

以色列軍方指出，在坎塔拉（Qantara）發現的這些地道，長度分別為800公尺與1.2公里，已用「超過450噸的炸藥」摧毀。

黎巴嫩衛生部表示，儘管目前已有停火協議，以色列今天仍對黎巴嫩南部發動空襲，造成包括民防救援人員等8人死亡，另有兩名官兵受傷。

自3月初以來，以色列一直在與真主黨交戰，派遣軍隊進入黎巴嫩南部，對抗這個獲伊朗支持的武裝組織。儘管4月17日達成脆弱的停火協議，暴力衝突仍持續不斷。

●伊朗動向

伊朗媒體報導，海關當局表示，伊朗自26日起已禁止鋼產品出口。該國的鋼產業在與以色列及美國的戰爭中淪為空襲目標。

法斯通訊社（Fars news agency）報導，伊朗海關當局發布「關於禁止出口」鋼材的指示，包括扁鋼胚（slab）、鋼板及鋼帶產品，自4月26日起生效。

●油價股匯動態

媒體報導稱，美國總統川普不太可能接受伊朗提出恢復荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）交通的提議，加上卡達警告可能陷入「凍結衝突」情勢，國際原油價格應聲上漲。

國際基準布倫特北海原油（Brent North Sea）來到每桶約112美元，高於4月初美伊雙方宣布停火前的水準。美國基準原油西德州中級原油（West TexasIntermediate, WTI）今天升破每桶100美元，為兩週來首見。

●其他國家及組織

隨著中東戰爭導致能源價格飆升，阿拉伯聯合大公國投下震撼彈，宣布將退出石油輸出國家組織（OPEC）及石油輸出國家組織與夥伴國（OPEC+）聯盟，以專注於「國家利益」。

阿聯是全球主要產油國之一，過去曾對OPEC生產配額感到不滿；根據阿拉伯聯合大公國通訊社（WAM）發布的聲明，阿聯將於5月1日退出OPEC與OPEC+。

沙烏地阿拉伯歡迎來自波斯灣各國的領導人與官員齊聚吉達，共同商討區域內持續的危機。這是自中東戰爭2月28日爆發以來，波斯灣合作理事會（GulfCooperation Council）成員國首度舉行的面對面會議。

一名軍方消息人士告訴法新社，美國駐伊拉克大使館所在的巴格達綠區上空有無人機飛行，防空系統已啟動進行攔截。

自2月28日中東衝突爆發以來，獲伊朗支持的伊拉克團體一直針對美國利益發動攻擊，但這是自脆弱的停火協議於4月8日生效以來，首度發生這類事件。