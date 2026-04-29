認定伊朗假談判！傳川普要長期封鎖荷莫茲 德黑蘭可能的下一步曝光

華爾街日報引述多名美國官員透露，美國總統川普認為伊朗提議先開荷莫茲海峽、擱置核問題，表明非真心談判，因而已指示幕僚做好長期封鎖伊朗港口的準備，目標打擊德黑蘭政權金流迫使讓步。川普這項決定代表戰爭進入新階段，也凸顯他雖追求快速、可對外宣傳的勝利，眼前卻沒有萬全選項。

另一方面，伊朗27日告訴斡旋方，正與最高領袖穆吉塔巴磋商，數日後將再提修正方案。隨著封鎖壓力升高，伊朗接下來可能加大對美方施壓，包括恢復攻擊區域能源設施，或鎖定執行封鎖任務的美國海軍資產，迫使華府在升高衝突或退讓談判之間做出選擇。

美國官員透露，在近期多場會議中，包括27日白宮戰情室的伊朗戰爭簡報，川普決定繼續封鎖船隻進出伊朗港口、通行荷莫茲海峽。川普認為，恢復空襲或退出戰爭的風險，都高於維持封鎖。

報導稱，川普27日告訴幕僚，伊朗提議先重啟荷莫茲海峽，並談判結束戰爭，之後再談判核問題，證明德黑蘭並非真心談判；還有川普政府官員意識到，德黑蘭可能試圖破壞目前這種長期「無協議、無戰爭」的狀態。

一方面，川普對無限期封鎖很放心，他28日在真實社群發文稱此舉正將伊朗推向崩潰狀態；另一方面，官員透露，川普不願放棄要求伊朗暫停濃縮鈾至少20年且後續相關活動需接受限制。

曾任美國情報界伊朗問題資深分析師的布魯爾（Eric Brewer）表示，不意外川普未接受伊朗新提案，「因為新提案完全沒有處理核問題。既然你還在等能不能透過封鎖對伊朗造成嚴重經濟問題，為什麼現在要接受伊朗的協議？」

美國若單方面停火，可迅速抽身，並緩解美國與全球經濟壓力；若重啟攻擊，雖可進一步削弱伊朗，卻可能招致德黑蘭報復波灣能源設施，推高戰爭成本。封鎖雖能壓縮伊朗資金，卻也意味美軍須在中東部署更久，且無法保證伊朗政權屈服。

布魯金斯學會外交政策計畫副總裁、伊朗問題專家馬洛尼（Suzanne Maloney）表示：「伊朗研判，自己撐過封鎖、並設法繞過圍堵的能力，會大於美國承受能源危機擴大、甚至全球經濟衰退的意願。」

德國風險分析與國際安全研究所所長朗吉（Nico Lange）表示：「雙方都認為自己判斷正確，也相信時間站在自己這邊。」