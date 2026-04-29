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川普宣布對伊朗勝利就能抽身？美情報曝兩劇本：都未必結束戰爭

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
英國國王查理三世（左）與美國總統川普（右）28日在白宮南草坪出席國是訪問抵達儀式時交談。美聯社
英國國王查理三世（左）與美國總統川普（右）28日在白宮南草坪出席國是訪問抵達儀式時交談。美聯社

美國伊朗的戰爭已持續兩個月，造成數千人死亡，並成為美國總統川普的政治負擔。路透28日報導，2名美國官員與1名知情人士表示，美國情報機構正研究，若川普宣布單方面勝利，伊朗將如何回應。

美國情報界正應資深政府官員要求，分析此一問題及其他相關議題。消息人士指出，此舉目的是了解川普可能從這場衝突中抽身的影響；一些官員與顧問擔心，美伊衝突可能在今年稍晚的期中選舉中，導致共和黨遭遇重大挫敗。

目前尚未做出任何決定，且川普仍可能輕易升高軍事行動；但若迅速降溫，可能緩解政治壓力，同時也可能讓伊朗更加壯大，最終重建核武與飛彈計畫，並威脅該地區的美國盟友。

情報界何時完成這項研究，目前仍不清楚，但此前已分析過，若美國宣布勝利，伊朗領導層可能作出的反應。其中一名消息人士表示，2月展開初步轟炸行動後數日內，情報機構評估，若川普宣告勝利並讓美軍縮減在該地區的部署，伊朗很可能會將之視為一場勝利；若川普宣稱美國已經獲勝但仍維持大量部隊駐紮，伊朗則可能視為一種談判策略，但不一定會因此結束戰爭。

美國中央情報局（CIA）公共事務辦公室主任里昂斯（Liz Lyons）在路透報導刊出後發布的聲明中表示，中情局「並不了解情報界所謂的評估」。中情局並未回應路透針對其目前對伊朗研究提出的具體問題，國家情報總監辦公室拒絕評論。白宮發言人凱利（Anna Kelly）表示，美國仍在與伊朗進行談判，「不會被迫倉促達成一項糟糕的協議」。

3名知情人士指出，川普非常清楚自己與共和黨正承受的政治代價。另一名知情人士表示，各種軍事選項仍在考慮中，包括再次對伊朗軍事與政治領導人發動空襲。不過，一名美國官員與另一名知情人士指出，其中最具野心的選項，例如對伊朗本土發動地面入侵，相較於幾周前已較不可能。一名白宮官員形容，美國國內要求川普結束戰爭的壓力「極為巨大」。

其中一名消息人士表示，伊朗已利用持續中的停火，挖出在衝突初期遭美國與以色列轟炸掩埋的發射器、彈藥、無人機與其他軍事物資。因此，美方恢復全面戰爭的軍事代價可能比4月8日停火初期更高。

美軍 中情局 美國 以色列 伊朗 川普

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