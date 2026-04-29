美伊達成默契不阻攔 俄富豪遊艇穿越荷莫茲海峽

消息人士今天透露，俄羅斯億萬富翁摩達雪夫（Alexey Mordashov）擁有的超級遊艇，在杜拜完成維修後得以穿越遭封鎖的荷莫茲海峽，主因是伊朗與美國皆未提出反對。

路透社報導，這艘價值超過5億美元的多層豪華遊艇，是如何在25日獲准航行於美伊衝突核心、具高度商業價值的要道，目前尚不明朗。自今年2月以來，該水道的的航行限制已大幅收緊。

消息人士表示，這艘名為Nord、懸掛俄羅斯國旗的遊艇，依照國際海事法，沿核准航道通過該海峽。

消息人士表示：「伊朗並未干涉該遊艇的行動，因為它是友好國家的民用船隻，屬和平通行。美方同樣未對遊艇的航行提出質疑，因為該船並未停靠伊朗港口，且與伊朗沒有任何關聯。」

隨著華府與德黑蘭維持不穩定的停火協議，目前每日僅有極少數船隻，主要是商船穿過這條位於波斯灣入口的關鍵水道。這與2月28日伊朗戰爭爆發前，平均每日125至140艘次的常態相比大幅縮減。為了回應戰事，美國已對伊朗港口實施封鎖。

俄羅斯是伊朗的長期盟友。伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araqchi）在週末與巴基斯坦和阿曼的和平調停者進行討論後，於27日前往聖彼得堡，與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）會面。

根據倫敦證券交易所集團（LSEG）的數據顯示，在穿過海峽後，Nord自26日以來一直停留在阿曼海岸附近。