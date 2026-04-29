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伊朗提先開放海峽 川普不滿意

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導

美伊談判陷入僵局，外傳伊朗提議先開放荷莫茲海峽，暫時擱置核問題。紐約時報引述多名官員報導，美國總統川普廿七日在白宮戰情室主持伊朗問題會議，川普在會中表明不滿意伊朗新提案，部分官員提出再封鎖伊朗兩個月。

伊朗一再拒絕美國提出的暫停核計畫並交出濃縮鈾儲備。目前尚不清楚川普為何不滿伊朗新提案，他多次強調伊朗不能擁有核武。一名美國官員也表示，接受該提案可能會讓川普看起來未能取得勝利。

白宮發言人李維特廿七日證實收到伊朗新提案，並強調美方將維持一貫紅線，但她並未具體說明紅線為何。

紐時報導指出，伊朗重開海峽方案在美國政府內部引發激辯，焦點在於美伊誰握有更多談判籌碼、誰更能承受關閉荷莫茲海峽帶來的經濟壓力。

延後核談判可望加速達成協議，緩解全球能源與金融市場壓力，但這等於顯示這場戰爭未能迫使伊朗在濃縮鈾問題上讓步。重開海峽談判同樣充滿風險，美方封鎖意在切斷伊朗石油出口迫使其妥協，而伊朗攻擊船隻已實質切斷能源運輸，伊朗官員並堅稱任何開放海峽的協議都應允許他們對船隻收過路費。

美國官員說，川普政府內部正在討論美方是否仍握有足夠經濟籌碼，以及還需要採取哪些進一步軍事行動才能迫使伊朗讓步。部分官員認為，若再持續封鎖二個月，將重創伊朗能源產業，迫使伊朗為避免油井停產受損與高額維修成本而妥協。但也有人質疑，伊朗立場已更趨強硬，持續封鎖反而會鞏固伊朗軍方權力，目前最好的做法是先達成開放海峽協議。

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