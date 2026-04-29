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伊朗原油突圍 拚用鐵路輸陸

聯合報／ 記者林則宏、編譯盧思綸／綜合報導

美國持續封鎖伊朗港口，伊朗石油難以運出，儲油空間快速縮減。航運追蹤機構Kpler廿七日評估，伊朗未使用閒置儲油容量最多僅能再撐廿二天。伊朗已經開始採取極端措施維持開採避免減產，除了將原油暫存在海上油輪，更動用狀況不佳或停用的儲油槽，且考慮透過高成本的鐵路運油到中國大陸。

美國持續封鎖伊朗港口，使伊朗原油難以出口，空油輪也無法進港裝載，導致國內儲油空間快速縮減。

彭博引述Kpler報告指出，伊朗未使用的原油儲存容量只足以再撐十二至廿二天，石油日產量可能被迫在五月中旬前減少一百五十萬桶。

根據Kpler，儘管伊朗石油產量前景嚴峻，伊朗可能要三至四個月後才會感受海上封鎖造成的財務壓力。報告指出，伊朗原油運往主要買家中國通常需約二個月，買方結算款項又需約二個月，因此封鎖對伊朗收入的衝擊會延後浮現。

Kpler表示，伊朗近期出貨量已降至每日約五十六萬七千桶，而三月平均出口量約為每日一八五萬桶。Kpler目前也未發現有油輪成功規避美國封鎖；自四月十三日封鎖生效以來，伊朗原油裝船量已暴跌約七成。

華爾街日報報導，為避免部分油田被迫停產，伊朗除了把原油暫存在油輪，也開始採取過去少見的應急手段，包括在南部石油重鎮阿瓦士與阿薩盧耶使用貨櫃，以及存放在狀況不佳、已停用的舊儲油槽。

伊朗石油出口商工會發言人侯賽尼表示，伊朗正嘗試改由鐵路把石油運往中國。不過，鐵路運輸成本較高、效率較低，獲利遠不如海運，因此多數石油出口商不會採用。伊朗鐵路可連接中國義烏和西安，路線雖然比海運航程短，但仍需數周時間。

中國大陸常駐聯合國代表傅聰廿七日在安理會說，荷莫茲海峽是重要的國際貨物和能源貿易通道，維護該地區穩定和暢通符合國際社會共同利益。海峽受阻根源在於美國和以色列對伊朗發動非法軍事行動，美國還在達成臨時停火安排的情況下加碼軍事部署，採取定向封鎖行動，是危險和不負責任行為。

以色列 伊朗 美國

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