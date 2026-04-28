聽新聞
0:00 / 0:00

伊朗禁止鋼產品出口 4/26起生效

中央社／ 巴黎28日綜合外電報導

伊朗媒體今天報導，海關當局表示，伊朗自26日起已禁止鋼產品出口。該國的鋼產業在與以色列美國的戰爭中淪為空襲目標。

法斯通訊社（Fars news agency）報導，伊朗海關當局發布「關於禁止出口」鋼材的指示，包括扁鋼胚（slab）、鋼板及鋼帶產品，自4月26日起生效。

鋼材屬於戰略重要材料，對各行各業乃至製造飛彈、無人機、船艦等軍事生產方面，皆至關重要。

法新社報導，在4月8日停火生效前，以色列方面曾表示，其空襲已摧毀伊朗7成的鋼產能，同時也擊中石化設施與交通基礎建設。

這些損失可能對伊朗經濟帶來長期衝擊。伊朗經濟在戰爭爆發前已經因為被制裁而陷入困境，通膨率接近50%。

美國 海關 以色列 伊朗

延伸閱讀

中東戰爭第58天／川普促伊朗致電求和　最新發展一次看

因美軍封港石油出口受阻…伊朗尋找新儲油方式 轉以鐵路輸油大陸求生

紐時賞析／經濟遭戰火重創 伊朗尋找出路

聯合國爆口角！伊朗任禁止核子擴散會議副主席 美國怒轟是「侮辱」

相關新聞

美伊戰爭爆發以來…首次有日本油輪試圖離開波斯灣 但路線有蹊蹺

日本超級油輪「出光丸」27日日晚間似乎駛出荷莫茲海峽，這可能是自伊朗戰爭爆發以來，首次有日本油輪嘗試離開波斯灣。

荷莫茲遭封鎖後首見！LNG運輸船滿載離開波斯灣 分析師揭時序

航運追蹤機構Kpler表示，一艘滿載液化天然氣（LNG）的運輸船通過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）離開波...

川普：伊朗自認處於崩潰狀態 盼美方開放荷莫茲海峽

美國總統川普今天在自家社媒平台「真實社群」（Truth Social）發文表示，伊朗剛告知美方，該國正處於「崩潰狀態」，...

日籍油輪罕見成功穿越荷莫茲海峽 與伊朗協調後成行

美國有線電視新聞網（CNN）報導，根據海事追蹤數據，1艘懸掛日本國旗的油輪近日通過荷莫茲海峽，成為近期少數成功穿越這條受...

因美軍封港石油出口受阻…伊朗尋找新儲油方式 轉以鐵路輸油大陸求生

華爾街日報報導，在美國海軍封鎖下，伊朗石油出口遭封堵，加上美伊談判陷入僵局，伊朗正加緊尋找新的儲油方式，以避免生產嚴重停...

美伊戰爭最新情形曝！對國際經濟、財經市場與民生衝擊為何

美伊戰爭衝擊各國，日銀將2027財政年度的經濟成長預測下調至0.7%，印度2027財政年度上半年的經濟成長預料也將放緩。...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。