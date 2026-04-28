聽新聞
0:00 / 0:00
伊朗禁止鋼產品出口 4/26起生效
伊朗媒體今天報導，海關當局表示，伊朗自26日起已禁止鋼產品出口。該國的鋼產業在與以色列及美國的戰爭中淪為空襲目標。
法斯通訊社（Fars news agency）報導，伊朗海關當局發布「關於禁止出口」鋼材的指示，包括扁鋼胚（slab）、鋼板及鋼帶產品，自4月26日起生效。
鋼材屬於戰略重要材料，對各行各業乃至製造飛彈、無人機、船艦等軍事生產方面，皆至關重要。
法新社報導，在4月8日停火生效前，以色列方面曾表示，其空襲已摧毀伊朗7成的鋼產能，同時也擊中石化設施與交通基礎建設。
這些損失可能對伊朗經濟帶來長期衝擊。伊朗經濟在戰爭爆發前已經因為被制裁而陷入困境，通膨率接近50%。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。