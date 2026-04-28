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日籍油輪罕見成功穿越荷莫茲海峽 與伊朗協調後成行
美國有線電視新聞網（CNN）報導，根據海事追蹤數據，1艘懸掛日本國旗的油輪近日通過荷莫茲海峽，成為近期少數成功穿越這條受阻水道的船隻之一。
船舶追蹤網站MarineTraffic在社群平台X發文指出，1艘日籍超大型油輪（VLCC）載運200萬桶原油於今天稍早「成功穿越」荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）。
MarineTraffic引述大宗商品分析公司Kpler指出：「日本船東向來對區域安全風險保持高度謹慎，這次航行是一個顯著信號，展現了其審慎的信心。」
伊朗半官方媒體塔斯尼姆通訊社（Tasnim）報導，這艘油輪的船東是總部位於東京的石油公司出光興產（Idemitsu Kosan），該船「與伊朗協調」後穿越荷莫茲海峽。
據報導，這艘油輪於4月17日從沙烏地阿拉伯城市拉斯塔努拉（Ras Tanura）港口啟程。
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