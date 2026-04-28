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中東戰事衝擊經濟 泰國外長：華府未援助轉中俄尋支持

中央社／ 曼谷28日專電
泰國經濟因美國與以色列對伊朗的軍事行動而受到衝擊，作為美國長期盟友，泰國外長希哈薩向美媒表示，川普政府未向泰方提供任何直接援助，並指出，泰國遭受嚴重經濟損失，正向中國與俄羅斯尋求支持。路透資料照
泰國經濟因美國與以色列對伊朗的軍事行動而受到衝擊，作為美國長期盟友，泰國外長希哈薩向美媒表示，川普政府未向泰方提供任何直接援助，並指出，泰國遭受嚴重經濟損失，正向中國與俄羅斯尋求支持。路透資料照

泰國經濟因美國以色列伊朗軍事行動而受到衝擊，作為美國長期盟友，泰國外長希哈薩向美媒表示，川普政府未向泰方提供任何直接援助，並指出，泰國遭受嚴重經濟損失，正向中國與俄羅斯尋求支持。

華盛頓郵報27日報導，泰國外交部長希哈薩（Sihasak Phuangketkeow）25日受訪時指出，美國並未就美以對美伊戰爭造成的經濟損失向泰國提供任何援助。

中東衝突造成泰國燃料和化肥供應面臨中斷，對泰國經濟造成壓力。希哈薩指出，「美國並未提供直接援助」，主要回應是向泰國出售美國石油，而非採取更廣泛的援助措施。

希哈薩向華盛頓郵報指出，泰國已轉向俄羅斯尋求原油和化肥供應，同時也尋求中國的支持。

曼谷郵報（Bangkok Post）今天也引述該報導指出，希哈薩對美國並未直接提供援助感到灰心，並解釋泰國為何在經濟危機期間，尋求俄羅斯和中國的協助。

希哈薩表示，美方沒有主動與泰方溝通，討論如何提供幫助。報導稱，希哈薩說：「我們的立場是，這場戰爭根本就不應該發生。我們不想直接譴責美國，但這不該發生。」當時他正接待訪問泰國的中國外交部長王毅。

王毅24日訪問泰國，並於同一天與泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）會晤。

曼谷郵報指出，由於中東衝突導致航運中斷，泰國和其他東南亞國家比大多數國家都面臨燃料和化肥價格飆升的困境。

泰國農業部長蘇里雅（Suriya Jungrungreangkit）最近前往莫斯科，與俄羅斯官員就化肥議題進行談判。泰國也欲採購俄羅斯的原油，但希哈薩表示，由於擔心可能違反美國制裁，泰國一直沒有採取行動。

希哈薩指出，美國政府的政策充滿不確定性，而這種不確定性不僅限於戰爭。曼谷郵報報導，他所指的是川普的關稅政策令許多盟友意外，以及川普取消美國援助項目，使世界各地的貧困社群面臨疾病和災難的威脅。相較之下，希哈薩認為中國在亞洲各國展現更穩定的合作夥伴形象。

美國 軍事行動 川普 以色列 伊朗 中東 泰國

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