美伊戰爭爆發以來…首次有日本油輪試圖離開波斯灣 但路線有蹊蹺

日本超級油輪「出光丸」27日日晚間似乎駛出荷莫茲海峽，這可能是自伊朗戰爭爆發以來，首次有日本油輪嘗試離開波斯灣。

據船舶追蹤數據顯示，「出光丸」屬於日本出光興產會社，於2月底戰爭爆發之前幾天進入波斯灣，3月初於沙烏地阿拉伯裝載200萬桶原油，在阿布達比停擺逾一周後於27日駛向海峽，再轉向北，駛往伊朗拉拉克島與格什姆島，之後通過拉拉克島，駛往海峽東側。

「出光丸」目前的狀態是「待命」，這表示原油尚未敲定買家或目的地。

儘管日本高度依賴中東石油，但船東通常非常謹慎；而「出光丸」能通過海峽，顯示日本煉油業與船東已經改變作法；另一項值得重視之處，在於「出光丸」是美國兩周前開始封鎖伊朗港口以來，通過海峽的最大型油輪。