荷莫茲遭封鎖後首見！LNG運輸船滿載離開波斯灣 分析師揭時序

航運追蹤機構Kpler表示，一艘滿載液化天然氣（LNG）的運輸船通過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）離開波斯灣，這是自今年3月初中東戰爭導致該航道幾乎封閉以來首見。

根據法新社對Kpler資料的分析結果，阿布達比國家石油公司（ADNOC）旗下LNG運輸船Mubaraz號在4月某個時間點離開波斯灣（Persian Gulf），船上載著13萬2890立方公尺的液化天然氣。

ADNOC是阿拉伯聯合大公國的國營公司。

這艘船3月2日在阿聯的達斯島（Das Island）裝載液化天然氣，3月底關閉船舶自動識別系統（AIS）長達一個月，昨天才在印度外海再次發送訊號。

Kpler分析師表示：「這艘船可能是在4月18日至19日那個週末設法穿越海峽，當時有多艘船嘗試通過（包括7艘液化天然氣運輸船）。不過這點尚未獲得證實。」

自3月1日以來，Sohar LNG號是唯一一艘穿越該海峽的液化天然氣運輸船，但當時它是空船，或是僅載運極少量的液化天然氣。