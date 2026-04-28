快訊

粿粿出軌王子判賠100萬 范姜彥豐吐心聲：家庭破碎非金錢能彌補

遭重判10年 台積電涉案工程師後悔發聲「因家庭醫療、經濟雙重壓力鑄下大錯」

軍購條例仍在協商階段 鄭麗文談立場：不可能通過1.25兆「死了這條心」

聽新聞
0:00 / 0:00

中東戰爭釀化肥危機 印度加速與俄羅斯合建尿素廠

中央社／ 新德里28日專電

印度農業高度仰賴化學肥料，但美伊戰爭導致荷莫茲海峽被封鎖，影響尿素供應。近期印度加速與俄羅斯合作，預計在2年內建成年產200萬噸尿素的工廠。

美國以色列伊朗間的戰爭，使得荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）遭到封鎖，印度用來生產化肥的重要原料尿素也因此出現短缺。

今日印度（India Today）報導，印度農業高度仰賴化學肥料，尿素是不可或缺的一部分，印度每年需使用4000萬噸尿素，但一年只能生產約3000萬噸，1000萬噸的缺口則仰賴進口。

印度從多個國家進口尿素，但從中東國家進口的尿素就占總進口量約71%，在荷莫茲海峽遭封鎖後，印度尿素價格大幅波動，為了解決目前困境，印度正加速與俄羅斯合建尿素廠。

位於俄羅斯的尿素新廠，預計2年內啟用，年產量估計在200萬噸左右，將有助印度實現尿素來源多元化的目標，新廠開始運作後，除能保障尿素供應無虞，也能盡量避免價格大幅波動。

在這次的合作案中，印度的印度鉀肥有限公司（Indian Potash Limited）、國家化學暨肥料有限公司（Rashtriya Chemicals and Fertilizers Limited）、國家肥料有限公司（National Fertilizers Limited）3家公司將共同投資1000億盧比（約新台幣333.46億元）；俄羅斯的化學產品製造公司烏拉爾化學集團（Uralchem Group）則是出資投資1000億盧比。

今日印度指出，印度農民高度仰賴尿素，全國2025年的尿素用量，推估達3870萬噸，而印度2025年生產的尿素約為3060萬噸，不足的810萬噸尿素仰賴進口，2025年尿素進口總額達23億美元（約新台幣725.5億元）。

印度政府近期批准，讓印度鉀肥有限公司2026年改自俄羅斯、阿爾及利亞、奈及利亞等地，進口250萬噸的尿素。

印度極需尿素，該種化肥能讓農作物的產量提高20%至50%。荷姆茲海峽遭封鎖，對全球化肥供應產生衝擊之際，印度與俄羅斯合作，試圖降低供應鏈面臨的風險，為地緣政治造成的價格波動，提供穩定、長期的緩衝。

美國 美伊戰爭 俄羅斯 以色列 伊朗 中東 印度

延伸閱讀

印度經濟受中東戰爭影響 野村證券：成長短期放緩

美伊戰爭最新情形曝！對國際經濟、財經市場與民生衝擊為何

封鎖中東動脈／荷莫茲效應 凸顯全球化未告終

印度與紐西蘭簽署自由貿易協定 尋求提振雙方出口

相關新聞

159億豪華遊艇勇闖荷莫茲海峽！幕後船主來頭不小 結果曝光

美國封鎖伊朗港口、伊朗嚴格管控荷莫茲海峽之際，一艘與俄羅斯鋼鐵大亨摩達雪夫（Alexei Mordashov）有關的超級遊艇「北方號」（Nord）闖關成功。北方號估值上看5億美元（約159億台幣），2

因美軍封港石油出口受阻…伊朗尋找新儲油方式 轉以鐵路輸油大陸求生

華爾街日報報導，在美國海軍封鎖下，伊朗石油出口遭封堵，加上美伊談判陷入僵局，伊朗正加緊尋找新的儲油方式，以避免生產嚴重停...

美伊戰爭最新情形曝！對國際經濟、財經市場與民生衝擊為何

美伊戰爭衝擊各國，日銀將2027財政年度的經濟成長預測下調至0.7%，印度2027財政年度上半年的經濟成長預料也將放緩。...

中東戰火點燃油價漲勢…多家廉航撐不住了！受財務壓力「削減航班」

中東戰爭導致航空燃油價格飆升，愛爾蘭瑞恩航空、法荷航空集團旗下的泛航航空及西班牙Volotea等廉價航空公司感受到財務壓...

伊朗提和談新條件 川普可能不接受

美國與伊朗戰事或和談，陷入僵局，互不相讓。繼川普總統下令中東特使不再赴巴基斯坦與伊朗代表接觸後，陷入停頓。但兩名知情官員28日透露，伊朗提出新提議：先開荷莫茲海峽、暫時擱置核問題。美國國務卿魯比歐27

美伊談判壓力升高 川普浮現信任危機

美伊戰爭即將屆滿兩個月，川普政府面對的不只是伊朗戰場，還有美國憲政體制、國會政治，社會情緒，甚至是大國博弈的同步壓力。根據美國國會1973年通過的《戰爭權力決議》所設下60天用兵期限，不僅是法律上的時

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。