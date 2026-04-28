中東戰爭釀化肥危機 印度加速與俄羅斯合建尿素廠

印度農業高度仰賴化學肥料，但美伊戰爭導致荷莫茲海峽被封鎖，影響尿素供應。近期印度加速與俄羅斯合作，預計在2年內建成年產200萬噸尿素的工廠。

美國、以色列和伊朗間的戰爭，使得荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）遭到封鎖，印度用來生產化肥的重要原料尿素也因此出現短缺。

今日印度（India Today）報導，印度農業高度仰賴化學肥料，尿素是不可或缺的一部分，印度每年需使用4000萬噸尿素，但一年只能生產約3000萬噸，1000萬噸的缺口則仰賴進口。

印度從多個國家進口尿素，但從中東國家進口的尿素就占總進口量約71%，在荷莫茲海峽遭封鎖後，印度尿素價格大幅波動，為了解決目前困境，印度正加速與俄羅斯合建尿素廠。

位於俄羅斯的尿素新廠，預計2年內啟用，年產量估計在200萬噸左右，將有助印度實現尿素來源多元化的目標，新廠開始運作後，除能保障尿素供應無虞，也能盡量避免價格大幅波動。

在這次的合作案中，印度的印度鉀肥有限公司（Indian Potash Limited）、國家化學暨肥料有限公司（Rashtriya Chemicals and Fertilizers Limited）、國家肥料有限公司（National Fertilizers Limited）3家公司將共同投資1000億盧比（約新台幣333.46億元）；俄羅斯的化學產品製造公司烏拉爾化學集團（Uralchem Group）則是出資投資1000億盧比。

今日印度指出，印度農民高度仰賴尿素，全國2025年的尿素用量，推估達3870萬噸，而印度2025年生產的尿素約為3060萬噸，不足的810萬噸尿素仰賴進口，2025年尿素進口總額達23億美元（約新台幣725.5億元）。

印度政府近期批准，讓印度鉀肥有限公司2026年改自俄羅斯、阿爾及利亞、奈及利亞等地，進口250萬噸的尿素。

印度極需尿素，該種化肥能讓農作物的產量提高20%至50%。荷姆茲海峽遭封鎖，對全球化肥供應產生衝擊之際，印度與俄羅斯合作，試圖降低供應鏈面臨的風險，為地緣政治造成的價格波動，提供穩定、長期的緩衝。