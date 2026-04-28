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因美軍封港石油出口受阻…伊朗尋找新儲油方式 轉以鐵路輸油大陸求生

中央社／ 德黑蘭28日綜合外電報導
華爾街日報報導，在美國海軍封鎖下，伊朗石油出口遭封堵，加上美伊談判陷入僵局，伊朗正加緊尋找新的儲油方式，以避免生產嚴重停擺，已嘗試通過成本較高的鐵路將原油運往中國。圖為27日在阿曼穆桑達姆（Musandam）遠望荷莫茲海峽的船隻。路透
華爾街日報報導，在美國海軍封鎖下，伊朗石油出口遭封堵，加上美伊談判陷入僵局，伊朗正加緊尋找新的儲油方式，以避免生產嚴重停擺，已嘗試通過成本較高的鐵路將原油運往中國。圖為27日在阿曼穆桑達姆（Musandam）遠望荷莫茲海峽的船隻。路透

華爾街日報報導，在美國海軍封鎖下，伊朗石油出口遭封堵，加上美伊談判陷入僵局，伊朗正加緊尋找新的儲油方式，以避免生產嚴重停擺，已嘗試通過成本較高的鐵路將原油運往中國。

根據華爾街日報（The Wall Street Journal），伊朗因為國內石油堆積，正重新啟用稱為「廢棄儲油設施」的荒廢場地，以臨時容器儲存原油，並試圖透過鐵路將原油運往中國。

伊朗在戰爭之初曾攻擊20幾艘船隻，阻斷重要水道荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）航運，並於之後數週持續外銷原油。美國於4月13日起對所有進出伊朗港口的航運實施封鎖，對依賴石油的伊朗經濟施加壓力。

大宗商品分析機構Kpler指出，美軍封鎖導致能源淨出口國伊朗的油輪裝載量大減。4月1日至13日期間，伊朗原油和凝析油日均裝載量為210萬桶。在美軍實施封鎖後，僅觀測到5批貨運裝載，4月14日至23日日均裝載量驟降至56.7萬桶。

伊朗還要多久才會「儲罐見頂」（tank tops，行業術語，指原油儲存空間耗盡），分析人士對此眾說紛紜，但不少人認為這可能在兩週內發生。

據報導，伊朗已向區域調解方提出新方案，願停止在荷莫茲海峽的攻擊，以換取美國全面結束戰爭並解除對伊朗港口的封鎖。依照該方案，有關伊朗核計畫的討論將暫時擱置。

伊朗持續利用空油輪在海上儲存過剩的石油。Kpler指出，波斯灣地區仍有幾艘曾裝載過伊朗原油的大型油輪，總容量約1500萬桶。

但這些船隻無法駛向全球市場，伊朗只能另尋權宜之計爭取時間，已開始在阿瓦茲（Ahvaz）和阿薩盧耶(Asaluyeh）等南部石油樞紐啟用臨時容器和廢棄儲罐。

伊朗石油出口商聯盟發言人侯西尼（Hamid Hosseini）表示，伊朗也正嘗試通過鐵路將石油運往中國。鐵路設施連接德黑蘭與中國城市義烏和西安。這條路線雖然通常比海運航程短，但仍需數週時間。

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